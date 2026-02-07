Tenstorrent принудительно «отрезала» ИИ-ядра у ускорителей Blackhole, даже у уже проданных

Разработчик ИИ-ускорителей Tenstorrent, возглавляемый Джимом Келлером, неожиданно изменил конфигурацию своих чипов Blackhole. Последнее обновление прошивки для карт p150a/p150b принудительно снижает количество активных ИИ-ядер Tensix со 140 до 120, причём это касается уже выпущенных и проданных карт. Описание p150a/p150b на сайте тоже обновилось. Хотя количество ядер уменьшится более чем на 14 %, компания обещает, что в типичных рабочих нагрузках разница в производительности составит лишь 1–2 %.

Однако если ранее пиковая заявленная производительность составляла 774 Тфлопс (BLOCKFP8), то теперь она равна 664 Тфлопс. Таким образом, формально вычислительные блоки у младшей p100a и старших p150a/p150b теперь одинаковые. Вся разница в технических характеристиках между ними, помимо сетевого интерфейса, теперь заключается в объёме и скорости набортной памяти — 28 Гбайт GDDR6 (448 Гбайт/с) у младшей модели против 32 Гбайт (512 Гбайт/с) у старших.

Причину такого внезапного изменения характеристик компания не назвала. В Сети есть предположения, что Tenstorrent таким образом пытается, к примеру, увеличить выход годных чипов. Или же она столкнулась с какими-то другими ограничениями, к примеру, по питанию и/или охлаждению. В частности, в том же самом апдейте снижен TDP у решения Galaxy на базе ускорителей Wormhole, чтобы, как сказано в описании, оставаться в рамках лимита по питанию. Наконец, изменение может быть связано и с подготовкой двухчиповой версии ускорителей Blackhole p300, которые получат 64 Гбайт памяти (1 Тбайт/с).

