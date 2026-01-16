NVIDIA добралась до RISC-V: NVLink Fusion пропишется в серверных процессорах SiFive

Продолжая укреплять свои лидирующие позиции на ИИ-рынке NVIDIA не скрывает стремления построить целую экосистему ИИ-платформ с привязкой к своим решениям. Эти усилия активизировались в прошлом году с анонсом технологии NVLink Fusion, позволяющей использовать NVLink в чипах сторонних производителей. Как стало известно, вслед за Arm, Intel и AWS, присоединившимися к программе в прошлом году, экосистема NVLink Fusion пополнилась первым поставщиком чипов на архитектуре RISC-V — компанией SiFive, которая объявила о планах внедрить NVLink Fusion в свои будущие чипы для ЦОД.

SiFive отметила, что ИИ-вычисления вступают в фазу, когда архитектурная гибкость и энергоэффективность так же важны, как и пиковая пропускная способность. Нагрузки обучения и инференса растут быстрее, чем энергетические бюджеты, заставляя операторов ЦОД переосмыслить способы подключения и управления CPU, GPU и ASIC. Теперь производительность на Вт и эффективность перемещения данных стали первостепенными ограничениями при проектировании чипов.

Патрик Литтл (Patrick Little), президент и генеральный директор SiFive заявил, что ИИ-инфраструктура больше не строится из универсальных компонентов, а разрабатывается совместно с нуля: «Интегрируя NVLink Fusion с высокопроизводительными вычислительными подсистемами SiFive, мы предоставляем клиентам открытую и настраиваемую платформу CPU, которая легко интегрируется с ИИ-инфраструктурой NVIDIA, обеспечивая исключительную эффективность в масштабах ЦОД».

Пресс-релиз SiFive не содержит каких-либо конкретных планов по продуктам, кроме сообщения о добавления поддержки NVLink к «высокопроизводительным решениям для ЦОД» SiFive. Предположительно, речь идёт о чипах платформы Vera Rubin или более поздних, т.е. о NVLink 6. Для SiFive — как поставщика IP-блоков RISC-V CPU — интерес заключается в использовании интерконнекта NVLink-C2C, который обеспечивает высокоскоростную, полностью кеш-когерентную связь между CPU и GPU, и это предпочтительный способ подключения к ускорителям NVIDIA в высокоинтегрированных системах.

В рамках экосистемы NVLink Fusion NVIDIA предлагает NVLink-C2C в качестве лицензируемого IP-ядра, что упростит интеграцию шины в будущие чипы SiFive. Для SiFive это может стать конкурентным преимуществом. Кроме того, NVIDIA объявила о поддержке RISC-V — на эту архитектуру портируют CUDA и драйверы, что со временем откроет для компании новые рынки.

