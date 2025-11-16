Intel отказалась от массовых Xeon Diamond Rapids с восемью каналами памяти — останутся только 16-канальные процессоры

Intel, по сообщению ServeTheHome, решила отказаться в следующем поколении серверных процессоров Xeon Diamond Rapids на платформе Oak Stream от чипов с поддержкой восьми каналов памяти, оставив только модели с 16 каналами DRAM и поддержкой MRDIMM. Иными словами, в новом поколении компания, по-видимому, будет ориентироваться на топовый сегмент, оставив недорогие массовые платформы за бортом.

Компания дала официальный комментарий ServeTheHome: «Мы исключили 8-канальные Diamond Rapids из наших планов. Мы упрощаем платформу Diamond Rapids, уделяя особое внимание 16-канальным процессорам и расширяя её преимущества для всех остальных, чтобы удовлетворить потребности различных клиентов». Грядущие AMD EPYC Venice также получат 16-канальный контроллер памяти.

Пока что и у AMD, и у Intel максимальное количество поддерживаемых каналов памяти составляет 12. Однако в случае Intel реально доступными являются только Xeon Granite Rapids-AP (6900P), тогда как Sierra Forest-AP (6900E) так и остались нишевым продуктом. Грядущие Xeon 6+ Clearwater Forest также останутся при 12 каналах. При этом у EPYC поколения Turin (9005) во всех вариантах доступны 12 каналов.

Наиболее массовые Granite Rapids-SP (6500P/6700P) и Sierra Forest-SP (6700E) на платформе Birch Stream ограничены восемью каналами памяти, но… это может быть не так уж и плохо. Платформы для них дешевле, чем для AP-версий, а относительно небольшое количество каналов памяти даёт определённую гибкость в выборе компонентов. Речь в том числе про физические характеристики серверных платформ — платы с 32 или 48 слотами DIMM вынужденно переходят к «двухярусной» компоновке, когда один процессор сдвинут вглубь шасси из-за невозможности комфортно разместить все слоты и оба сокета в один ряд в рамках стандартного 19” корпуса.

При этом типовые восьмиканальные решения позволяют легко набрать нужный объём RAM в 2DPC-режиме более дешёвыми модулями памяти (пусть и с потерей производительности), чем в случае 12-канальных платформ с 1DPC. Поэтому 2S-системы с восьмиканальными CPU всё ещё остаются крайне популярными. Однако Intel в Diamond Rapids решила отказаться от массовых платформ.

