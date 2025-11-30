Для невышедших Intel Xeon Granite Rapids-WS уже представлена материнская плата Adlink ISB-W890 формата CEB

Adlink подготовила к выпуску материнскую плату ISB-W890, предназначенную для создания рабочих станций и небольших серверов. Новинка, построенная на наборе логики Intel W890, допускает установку процессоров Intel Xeon Granite Rapids-WS (официальный анонс ожидается в I половине 2026 года) в исполнении Socket E2.

Плата выполнена в форм-факторе CEB с размерами 305 × 267 мм. Предусмотрены восемь слотов для модулей оперативной памяти DDR5-6400 RDIMM ECC суммарным объёмом до 1 Тбайт. Доступны два коннектора M.2 M-Key 2280/22110/25110 для SSD (NVMe), два интерфейса SlimSAS и восемь портов SATA-3 с возможностью формирования массивов RAID 0/1/5/10.

Возможны конфигурации Expert (128 линий PCIe) и Mainstream (80 линий PCIe). В первом случае слоты расширения выполнены по схеме 2 × PCIe 5.0 x16, 1 × PCIe 4.0 x16, 1 × PCIe 5.0 x8, 1 × PCIe 4.0 x8, 1 × PCIe 5.0 x4 и 1 × PCIe 4.0 x4, во втором — 2 × PCIe 5.0 x16, 1 × PCIe 5.0 x8, 1 × PCIe 4.0 x8, 1 × PCIe 5.0 x4 и 1 × PCIe 4.0 x4. В обоих вариантах доступны четыре коннектора MCIO ×8.

Материнская плата располагает контроллером Aspeed AST2600, сетевыми адаптерами 1GbE (Intel I210) и 2.5GbE (Intel I226). Интерфейсный блок содержит коннекторы D-Sub и DP, пять портов USB 3.2 Gen2x1 Type-A, порт USB 3.2 Gen2 Type-С, гнёзда RJ45 для сетевых кабелей, последовательный порт (RS-232/422/485) и набор аудиогнёзд на 3,5 мм. Через внутренние разъёмы могут быть задействованы порты USB 3.2 Gen1 и USB 2.0. Гарантирована совместимость с Windows 11 LTSC и Ubuntu 24.04. Диапазон рабочих температур простирается от 0 до +60 °C.

