MSI выпустила многоузловые серверы на базе Intel Xeon 6 для общих задач

Компания MSI анонсировала серверы общего назначенияь CD270-S3061-X4 и CD270-S3071-X2 в форм-факторе 2U. Новинки, получившие многоузловую конфигурацию, построены на аппаратной платформе Intel с процессорами Xeon 6.

Модель CD270-S3061-X4 насчитывает четыре узла. Каждый из них может нести на борту один чип Xeon 6700E семейства Sierra Forest-SP или Xeon 6500P/6700P поколения Granite Rapids-SP с показателем TDP до 350 Вт. В расчёте на узел доступны 16 слотов для модулей DDR5 (RDIMM-6400 или MRDIMM-8000), три фронтальных отсека для накопителей U.2 NVMe SSD с интерфейсом PCIe 5.0 x4, два внутренних коннектора М.2 2280/22110 (PCIe 5.0 x2) и слот OCP 3.0 (PCIe 5.0 x16). В оснащение также входят контроллер ASPEED AST2600, выделенный сетевой порт управления 1GbE, последовательный порт (разъём USB Type-A), порт USB 2.0 Type-A и коннектор Mini-DisplayPort.

В свою очередь, CD270-S3071-X2 — это двухузловая система. Каждый узел может быть оборудован процессором Xeon 6900 серии Granite Rapids-AP с TDP до 500 Вт, 12 модулями DDR5 (RDIMM-6400 или MRDIMM-8800), шестью фронтальными U.2 NVMe SSD с интерфейсом PCIe 5.0 x4 и двумя внутренними SSD типоразмера М.2 2280/22110 с интерфейсом PCIe 5.0 x2 (NVMe). Реализованы по одному слоту PCIe 5.0 x16 с поддержкой карт FHHL и OCP 3.0 (PCIe 5.0 x16). Прочие характеристики аналогичны четырёхузловой модели.

Габариты серверов составляют 448 × 87 × 747 мм. Установлены два блока питания с резервированием и сертификацией 80 PLUS Titanium (мощностью 2700 Вт у варианта с четырьмя узлами и 2400 Вт у версии с двумя узлами). Применено воздушное охлаждение. Диапазон рабочих температур — от 0 до +35 °C.

