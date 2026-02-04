Акции AMD упали на из-за слабого прогноза, даже несмотря на рекордные квартальные результаты

AMD сообщила финансовые результаты IV квартала и всего 2025 финансового года, завершившегося 27 декабря 2025 года. Объявленные показатели превысили ожидания Уолл-стрит, но прогноз компании на I квартал 2026 финансового года не оправдал ожиданий некоторых аналитиков на фоне бума расходов на ИИ, что вызвало опасения по поводу её способности эффективно конкурировать с NVIDIA, в связи с чем акции упали во вторник на 8 % на внебиржевых торгах, отметил Reuters.

Выручка AMD за IV квартал достигла рекордных $10,27 млрд, что больше результата аналогичного квартала годом ранее на 34 %, а также выше консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных LSEG, в размере $9,67 млрд (по данным CNBC). Скорректированная прибыль (Non-GAAP) на разводнённую акцию составила $1,53, превысив на 40 % прошлогодний показатель и прогноз от LSEG в $1,32. Чистая прибыль (GAAP) AMD увеличилась за квартал в годовом исчислении на 213 % до $1,51 млрд, или $0,92 на разводнённую акцию, с $482 млн, или $0,29 на разводнённую акцию годом ранее.

В I квартале AMD прогнозирует получить выручку в размере $9,8 млрд ± $300 млн, против ожиданий в $9,38 млрд. Прогноз включает $100 млн выручки от продаж в Китай ускорителей AMD Instinct MI308. Однако некоторые аналитики ожидали, что AMD представит более оптимистичный прогноз, а не снижение выручки, поскольку клиенты продолжают наращивать расходы на чипы, необходимые для работы ИИ-моделей. Тем более, что администрация Трампа одобрила лицензию на заказы, которые AMD получила в начале 2025 года от китайских компаний. Выручка от продаж MI308 в Китай в IV квартале составила около $390 млн.

AMD сообщила о рекордной выручке за весь 2025 год в размере $34,64 млрд (рост 34 %), валовой марже в 50 % (рост 1 п.п.), операционной прибыли в $3,69 млрд (рост 94 %), чистой прибыли в $4,34 млрд (рост — 164 %) и прибыли на разводнённую акцию в $2,65 (рост — 165 %).

«2025 год стал определяющим для AMD, с рекордными показателями выручки и прибыли, обусловленными эффективной реализацией проектов и широким спросом на наши высокопроизводительные платформы и платформы искусственного интеллекта», — отметила Лиза Су (Lisa Su), председатель совета директоров и генеральный директор AMD.

Подразделение ЦОД AMD, которое поставляет CPU и ИИ-ускорители, принесло рекордную выручку в $5,38 млрд (рост — 39 %), что выше прогноза аналитиков в $4,97 млрд (по данным finance.yahoo.com) благодаря высокому спросу на процессоры AMD EPYC и продолжающемуся наращиванию поставок ускорителей AMD Instinct. Операционная прибыль подразделения составила $1,75 млрд, что значительно выше показателя годом ранее в размере $1,07 млрд. За весь 2025 год выручка сегмента ЦОД достигла рекордных $16,6 млрд, что на 32 % больше, чем годом ранее.

Су отметила, что бум ИИ стимулирует также продажи CPU компании, а не только GPU. «Спрос на серверные процессоры остается очень высоким, — сказала Су. — Крупные компании расширяют свою инфраструктуру, чтобы удовлетворить растущий спрос на облачные сервисы в области ИИ, в то время как крупные предприятия модернизируют свои ЦОД, чтобы обеспечить наличие необходимых вычислительных мощностей для реализации новых рабочих ИИ-процессов».

Сегмент клиентских и игровых решений AMD вырос на 37 % в годовом исчислении до $3,94 млрд с $2,88 млрд годом ранее. За весь 2025 год выручка сегмента достигла рекордных $14,6 млрд, увеличившись на 51 %.

Сегмент встраиваемых систем увеличился на 3 % в годовом исчислении до $950 млн. Операционная прибыль осталась почти на том же уровне — $357 млн против $362 млн годом ранее. За весь 2025 год выручка сегмента встраиваемых систем составила $3,5 млрд (падение на 3 %), что, как утверждает компания, отражает влияние корректировок уровня запасов у клиентов, произведенных ранее в этом году.

AMD ускорила запуск своих продуктов и переходит к продаже полноценных ИИ-систем Helios, чтобы лучше конкурировать с NVIDIA, которая предлагает стоечные системы, объединяющие GPU, CPU и сетевое оборудование. Компания ожидает, что к 2027 году ежегодный рост продаж подразделения ЦОД превысит 60 %. Это принесёт компании десятки миллиардов долларов.

Су сообщила, что компания ожидает быстрого роста продаж нового флагманского ИИ-сервера компании OpenAI и другим компаниям во II половине этого года, отметив, что глобальный дефицит микросхем памяти не замедлит её планы. «Я не думаю, что мы столкнёмся с ограничениями поставок в плане наращивания объёмов производства», — заявила гендиректор AMD.

