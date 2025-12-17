Два ядра и 1 ГГц: Индия создала собственный процессор DHRUV64 с архитектурой RISC-V

Центр развития передовых вычислений (C-DAC), ведущая научно-исследовательская организация Индии, представил процессор собственной разработки DHRUV64 (Vega AS2161). Утверждается, что на сегодняшний день это самый совершенный чип, полностью спроектированный внутри страны.

Изделие объединяет два вычислительных ядра с архитектурой RISC-V (набор инструкций RV64IMAFD). Максимальная тактовая частота составляет 1 ГГц. Конструкция включает кеш L1 и L2 (с возможностью конфигурирования), блок управления памятью (MMU), контроллер прерываний на уровне платформы (до 127 прерываний), внешний интерфейс, совместимый с AXI4/ACE, и пр.

Процессор использует Гарвардскую архитектуру с отдельной памятью для команд (инструкций) и данных. Упомянута поддержка расширенного алгоритма прогнозирования ветвлений (BTB, BHT, RAS) и векторных прерываний. Изделие изготавливается по 28-нм технологии; показатель TDP не раскрывается. Говорится о совместимости с Linux. В качестве возможных сфер применения названы инфраструктура 5G, автомобильные системы, бытовая электроника, платформы промышленной автоматизации и интернет вещей (IoT).

«Выпуск DHRUV64 знаменует собой важную веху в развитии самодостаточной экосистемы процессоров в Индии. Благодаря использованию открытой архитектуры исключаются затраты на лицензирование. Это способствует долгосрочному внедрению процессора в различных областях», — отмечается в заявлении местных властей.

Кроме того, C-DAC раскрыл планы по дальнейшей разработке процессоров на базе RISC-V. В частности, готовятся решения DHANUSH64 и DHANUSH64+ в виде «систем на кристалле» (SoC). Они получат четыре вычислительных ядра с максимальной частотой 1,2 ГГц и 2,0 ГГц соответственно. Для первого из этих чипов предусмотрен 28-нм техпроцесс, для второго — 14- или 16-нм.

