Anthropic получит от AWS до 5 ГВт ИИ-мощностей и до $25 млрд инвестиций

Компании Anthropic и Amazon объявили о расширении сотрудничества в области облачной инфраструктуры и технологий ИИ. В рамках партнёрства Anthropic получит до 5 ГВт мощностей в инфраструктуре AWS для обучения и поддержания работы своих передовых ИИ-моделей семейства Claude. В ответ Amazon инвестирует в Anthropic дополнительные $5 млрд, а в будущем — ещё до $20 млрд в зависимости от достижения определённых коммерческих целей. Ранее Amazon уже вложила $8 млрд в Anthropic.

Отмечается, что Anthropic и Amazon тесно работают с 2023 года. В настоящее время более 100 тыс. клиентов используют модели Claude на платформе Amazon Bedrock. Партнёры также запустили Project Rainier — крупнейший в истории AWS и один из самых масштабных вычислительных кластеров в мире. На сегодняшний день Anthropic использует более 1 млн ускорителей AWS Trainium2 для обучения и обслуживания Claude.

В рамках расширенного соглашения Anthropic обязуется потратить более $100 млрд в течение следующих десяти лет на вычислительные мощности AWS. Речь идёт об использовании изделий Trainium текущих и будущих поколений, включая Trainium4. Кроме того, будут использоваться «десятки миллионов» ядер Graviton. В общей сложности это даст до 5 ГВт вычислительной мощности. Так, к концу 2026 года будет введено в эксплуатацию около 1 ГВт ресурсов на базе Trainium.

Договор предполагает использование дата-центров в Азии и Европе, что поможет повысить качество обслуживания растущей международной клиентской базы Claude. При этом пользователи смогут получить доступ к полнофункциональной консоли Claude (биллинг, безопасность, управление) непосредственно в облаке AWS — без необходимости управления дополнительными учётными данными или контрактами.

Нужно отметить, что Anthropic сотрудничает и с другими поставщиками облачных услуг. В частности, недавно компания объявила о расширении использования инфраструктуры Google Cloud, а также ускорителей Google TPU. Кроме того, Anthropic взяла на себя обязательство приобрести вычислительные мощности Microsoft Azure стоимостью $30 млрд и заключить контракт на поставку дополнительных мощностей объёмом до 1 ГВт.

