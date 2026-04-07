Anthropic развернёт 3,5 ГВт ИИ-мощностей на базе Google TPU

Американская компания Anthropic, занимающаяся разработками в сфере ИИ, сообщила о расширении использования облачной инфраструктуры Google Cloud, а также ускорителей Google TPU. Это поможет в масштабировании больших языковых моделей (LLM), а также в развитии агентного ИИ и корпоративных приложений.

О том, что Anthropic намерена закупить огромную партию чипов Google TPU, стало известно в конце прошлого года. Тогда говорилось, что будут приобретены около 1 млн ускорителей TPU v7 (Ironwood) общей мощностью примерно 1 ГВт. Позднее сообщалось, что часть изделий будет куплена напрямую у Broadcom, которая занимается выпуском TPU для Google.

Как теперь отмечается, в общей сложности Anthropic получит доступ к «нескольким гигаваттами мощности на базе TPU»: ввод этих вычислительных ресурсов в эксплуатацию ожидается в начале 2027 года. Доступ к части ускорителей будет осуществляться посредством Google Cloud Platform (GCP). Ресурс The Register уточняет, что в общей сложности Anthropic получит 3,5 ГВт мощностей для ИИ-вычислений с использованием Google TPU.

Вместе с тем Anthropic прогнозирует значительное увеличение выручки: ожидается, что в 2026 году она превысит $30 млрд. Недавно компания провела раунд финансирования на $30 млрд, в результате чего её капитализация достигла $380 млрд. Anthropic подчёркивает, что всего за два месяца количество её клиентов, которые платят не менее $1 млн ежегодно, поднялось в два раза, превысив 1 тыс.

Сообщается также, что Anthropic продолжает расширять использование облачных сервисов Google Cloud, включая BigQuery, Cloud Run и AlloyDB. Тысячи клиентов получают доступ к ИИ-моделям Anthropic Claude именно через платформу Google Cloud: в числе таких пользователей названы Coinbase, Cursor, Palo Alto Networks, Replit и Shopify.

