Google представила два TPU восьмого поколения: TPU 8t для обучения ИИ и TPU 8i для ИИ-инференса. Компания и раньше экспериментировала с различными вариантами TPU, в частности, со своими чипами пятого поколения V5p и V5e, но последние поколения, такие как Trillium и Ironwood, в основном следовали единому подходу.

По словам Амина Вахдата (Amin Vahdat), старшего вице-президента и главного технолога Google по ИИ и инфраструктуре, TPU 8t и TPU 8i — результат десятилетней разработки (первые TPU были анонсированы в мае 2016 г.), специально созданные для обеспечения работы суперкомпьютеров следующего поколения с высокой эффективностью и масштабируемостью. Вахдат описывает TPU 8t как «мощную платформу для обучения», созданную для «сокращения цикла разработки моделей с месяцев до недель». Она предлагает в 2,8 раза лучшее соотношение цены и производительности, чем предыдущее поколение.

В TPU 8t используются векторные, матричные и SparseCore-ядра, дополненные 128 Мбайт SRAM и 216 Гбайт HBM (6,5 Тбайт/с). FP4-производительность составляет до 12,6 Пфлопс. Для вертикального масштабирования используется межчиповый интерконнект (ICI) со скоростью 19,2 Тбит/с (в каждую сторону), для горизонтального — 400 Гбит/с. Кластер с TPU 8t может масштабироваться до 9,6 тыс. чипов, предлагая 2 Пбайт памяти HBM, 121 Эфлопс и вдвое большую межчиповую пропускную способность по сравнению с Ironwood, позволяя самым сложным моделям использовать единый, огромный пул памяти.

8t-кластеры объдиняет сеть Virgo Network, которая использует плоскую двухуровневую неблокирующую топологию, обеспечивает четырёхкратное увеличение пропускной способности в ЦОД и построена на коммутаторах с высокой степенью защиты, что сокращает количество сетевых уровней. В рамках одного ЦОД Virgo Network позволяет объединить до 134 тыс. чипов, что даёт до 47 Пбит/с неблокирующих соединений и более 1,6 Ифлопс с почти линейным масштабированием. А в рамках нескольких ЦОД в единый кластер можно объединить более 1 млн TPU.

В TPU 8t используются технологии TPUDirect RDMA и TPUDirect Storage. TPU Direct RDMA обеспечивает прямую передачу данных между HBM и NIC, минуя CPU и DRAM хоста, а TPUDirect Storage напрямую связывает память TPU и СХД, таким как 10T Lustre, которая обеспечивает до 10 Тбайт/с, что даёт на порядок более быстрый доступ к хранилищу в сравнении с Ironwood и позволяет доставлять петабайты данных к ускорителям.

Кроме того, TPU 8t получили расширенные возможности RAS. К ним относятся телеметрия в реальном времени для десятков тысяч чипов, автоматическое обнаружение неисправных каналов ICI и перенаправление трафика без прерывания задания, а также оптическая коммутация каналов (OCS), которая перенастраивает оборудование в случае сбоев без участия человека. Всё это позволяет довести уровень утилизации чипа до 97 %.

В свою очередь, TPU 8i создан для обработки «сложной, совместной, итеративной работы множества специализированных агентов», которые появляются с развитием агентного ИИ. TPU 8i использует 288 Гбайт памяти HBM (8,6 Тбайт/с) в паре с 384 Мбайт SRAM — втрое больше, чем в предыдущем поколении. По словам Google, такой объём SRAM помогает TPU 8i удерживать большую часть KV-кеша на кристалле, что значительно сокращает время простоя ядер во время декодирования длинных контекстов. Компания отказалась от SparseCores в пользу нового встроенного механизма ускорения коллективных операций (CAE), снижая задержки на уровне кристалла и разгружая коллективные коммуникации, которые в противном случае привели бы к простою тензорных ядер чипа, отметил The Register.

TPU 8i масштабируется до 1152 чипов в одном кластере (впрочем, в каждый момент активно не более 1024): 11,6 Эфлопс и 331,8 Тбайт HBM. ICI у 8i такой же, что у 8t, однако для объединения чипов используется топология Boardfly вместо 3D-тора, поскольку для MoE-инференса важно меньшее количество сетевых переходов между чипами. Эти инновации обеспечивают на 80 % лучшую производительность на доллар по сравнению с предыдущим поколением, позволяя предприятиям обслуживать почти вдвое больше клиентов при тех же затратах, сообщила компания.

Как TPU 8t, так и 8i работают на базе собственного Arm-процессора Axion и поддерживают СЖО. Компания также заявила, что оптимизировала эффективность всей системы для обеспечения интегрированного управления питанием, которое может регулировать потребление энергии в зависимости от спроса в реальном времени, что приводит к повышению производительности на ватт до двух раз по сравнению с Ironwood.

TPU 8 станут общедоступными на Google Cloud Platform позже в этом году в виде отдельных инстансов или как часть полнофункциональной платформы AI Hypercomputer, которая объединяет все сетевые ресурсы, хранилище, вычислительные мощности и ПО, необходимые для развёртывания или обучения LLM в масштабе.

