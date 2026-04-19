Google договаривается с Marvell о разработке двух кастомных чипов для ИИ-инференса

Компания Google (Alphabet) ведёт переговоры с Marvell Technology о совместной разработке двух кастомных чипов, предназначенных для более эффективного ИИ-инференса, сообщил ресурс The Information со ссылкой на информированные источники.

Как отметил The Information, эти переговоры свидетельствуют о стремлении Google, исторически зависящей от Broadcom в отношении базовой инфраструктуры TPU, к диверсификации поставщиков. Этот потенциальный альянс в области разработки чипов является прямым ответом на меняющуюся экономику ИИ, когда огромные вычислительные затраты на обучение масштабных моделей быстро уступают место постоянным ежедневным расходам на инференс.

Один из чипов относится к подсистеме памяти TPU, второй — собственно TPU следующего поколения, созданный специально для запуска ИИ-моделей. Эти чипы предназначены для совместной работы, при этом каждый из них выполняет свою часть задачи. Как подчёркивается в публикации, «текущие обсуждения направлены на разработку полупроводников исключительно для нужд Google».

Помимо технической оптимизации ИИ-инференса, привлечение Marvell — это классическая тактика диверсификации поставщиков, пишет Startup Fortune. Broadcom долгое время занимала исключительно доминирующее положение на рынке заказных чипов, тесно сотрудничая с Google в разработке TPU. Но сильная зависимость от одного партнёра по проектированию неизбежно создаёт ценовые разногласия и узкие места. Добавление ещё одного партнёра даёт Google более сильные рычаги влияния во время переговоров по контрактам, а также защищает её ЦОД от геополитических и логистических сбоев.

Следует отметить, что авторитет Marvell заметно вырос за последнее время. Компания недавно заключила многомиллиардное партнёрство с NVIDIA, ориентированное на оптические сети и кастомные чипы. Её акции выросли более чем на 50 % с начала года, в основном благодаря доверию инвесторов к её опыту в области инфраструктуры данных и проектирования заказных чипов. Вместе с тем Broadcom остается ключевым партнёром в реализации планов Google. В этом месяце компании подписали соглашение о продолжении работы над новыми чипами до 2031 года, сообщается в документе, направленном Broadcom регулятору.

Если переговоры пройдут успешно, Marvell укрепит свой статус ведущей альтернативы Broadcom в сегменте разработки кастомных ИИ-микросхем. Также следует ждать, что капитальные затраты гиперскейлеров будут всё больше смещаться в сторону оптимизации инференса, а не просто увеличения вычислительной мощности. Аналитики отрасли в настоящее время прогнозируют, что поставки серверных ASIC для ИИ-вычислений утроятся к 2027 году, и эта тенденция почти полностью обусловлена потребностями в развёртывании больших языковых моделей.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: