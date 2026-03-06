Акции Marvell подскочили после отчёта о росте продаж чипов для ИИ ЦОД

Американская компания Marvell Technology, специализирующаяся на производстве процессоров, микроконтроллеров и телекоммуникационных решений, сообщила результаты IV квартала и всего 2026 финансового года, завершившегося 31 января 2026 года. Результаты превысили ожидания аналитиков. Также Marvell прогнозирует доходы в 2028 финансовом году выше оценок Уолл-стрит, что свидетельствует о высоком спросе на специализированные микросхемы и решения для интерконнекта, используемые в ИИ ЦОД, в результате чего ее акции подскочили на 15 % на дополнительных торгах, сообщило агентство Reuters.

Выручка Marvell за IV квартал составила $2,22 млрд, что на 22 % больше год к году и $19,0 млн выше среднего значения прогноза компании, представленного 2 декабря 2025 года. Также это превысило консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, в размере $2,21 млрд (по данным Investors.com). Скорректированная прибыль на разводнённую акцию (non-GAAP) составила $0,80 при среднем прогнозе аналитиков в $0,79. Чистая прибыль (GAAP) составила $396,1 млн, или $0,46 на разводнённую акцию против $1,90 млрд и $2,20 на разводнённую акцию годом ранее.

Выручка сегмента решений для ЦОД, на который пришлось 74 % от общего дохода компании, составила $1,65 млрд, увеличившись год к году на 21 %. Сегмент связи и прочих услуг принёс $567,4 млн, что на 26 % больше, чем годом ранее.

Выручка за 2026 финансовый год составила $8,195 млрд, что на 42 % больше, чем годом ранее. Чистая прибыль (GAAP) равняется $2,67 млрд или $3,07 на разводнённую акцию, тогда как годом ранее у компании были убытки в размере $885 млн или $1,02 на разводнённую акцию. Скорректированная чистая прибыль (Non-GAAP) за 2026 финансовый год равна $2,47 млрд или $2,84 на разводненную акцию.

Компания отметила, что выручка от коммутаторов превысила $300 млн в 2026 финансовом году и ожидается, что она превысит $600 млн в 2027 финансовом году. За прошедший год выручка от кастомных микросхем удвоилась и ожидается сильный рост в 2027 финансовом году.

В I квартале 2027 года Marvell прогнозирует скорректированную прибыль в размере $0,79 на разводнённую акцию +/- $0,05 при выручке в $2,40 млрд ±5 %. Аналитики Уолл-стрит ожидают прибыль в размере $0,74 на разводнённую акцию при выручке в $2,28 млрд. За аналогичный период прошлого года Marvell заработала $0,62 на акцию прибыли при выручке в $1,9 млрд. Компания заявила, что квартальный прогноз включает ожидаемые результаты Celestial AI и XConn Technologies, приобретённых в конце прошлого и начале этого года.

Marvell ожидает, что существенный вклад в выручку от Celestial AI начнётся во II половине 2028 финансового года, достигнув $500 млн в IV квартале 2028 финансового года и удвоившись до $1 млрд к IV кварталу 2029 финансового года. Также Marvell ожидает, что первоначальный вклад в выручку от XConn начнется в III квартале 2027 финансового года, достигнув $50 млн в годовом исчислении в IV квартале 2027 финансового года. В 2028 финансовом году Marvell ожидает, что XConn принесет $100 млн выручки.

«Мы ожидаем, что рост выручки в годовом исчислении будет ускоряться каждый квартал в 2027 финансовом году благодаря устойчивому росту нашего бизнеса в сфере ЦОД, при этом объёмы заказов продолжают расти рекордными темпами. В дополнение к нашим сильным результатам и перспективам, количество заключенных нами контрактов на проектирование в 2026 финансовом году достигло исторического максимума, что, как мы ожидаем, будет и дальше способствовать нашему будущему росту», — заявил Мэтт Мерфи (Matt Murphy), председатель совета директоров и генеральный директор Marvell.

Ожидается, что крупные технологические компании, включая Alphabet, Microsoft, Amazon и Meta✴, потратят в этом году не менее $630 млрд на развитие ИИ-инфраструктуры, что повысит спрос на чипы, используемые в серверах и сетевом оборудовании таких компаний, как Marvell. «Мы изучаем планы капитальных затрат крупных компаний на этот год и можем оценить темпы нашего привлечения клиентов, и мы очень уверены в достижении этих показателей», — заявил в интервью Reuters президент и главный операционный директор Крис Купманс (Chris Koopmans).

Marvell также ожидает, что выручка вырастет почти на 40 % и приблизится к $15 млрд в 2028 финансовом году, что выше средней оценки аналитиков, по данным LSEG, в $12,92 млрд. Компания также повысила свой прогноз выручки на $2027 финансовый год, ожидая роста более чем на 30 % в годовом исчислении, до $11 млрд, по сравнению с предыдущим прогнозом в $10 млрд. Broadcom, приямой конкурент Marvell, рассчитывает изрядно заработать на кастомных ИИ-ускорителях.

