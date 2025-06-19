ИИ — это не только GPU: Marvell проектирует полсотни кастомных чипов для ЦОД

Поскольку провайдеры облачных сервисов, ИИ-стартапы и суверенные субъекты масштабируют свои ЦОД, Marvell видит растущий спрос не только на основное вычислительное оборудование, включая пользовательские CPU, GPU и ускорители, но и на широкий спектр вспомогательных полупроводниковых элементов, включая контроллеры сетевых интерфейсов, чипы управления питанием, устройства расширения памяти и т.д., пишет Converge Digest.

В ходе мероприятия для инвесторов AI Investor Day 2025 гендиректор Мэтт Мерфи (Matt Murphy) обрисовал растущую роль компании в поддержке ИИ-инфраструктуры, отметив два ключевых события, формирующих рынок: рост числа новых разработчиков ИИ-инфраструктуры за пределами традиционных четырёх ведущих гиперскейлеров и быстрое появление компонентов XPU Attach как важной новой категории кастомных полупроводников. Мерфи отметил, что эти тенденции способствуют формированию гораздо более крупного и разнообразного общего целевого рынка, чем прогнозировалось ранее.

Мерфи рассказал, как резко выросли глобальные капитальные затраты на ЦОД, обусловленные ростом гиперскейлеров и развитием суверенного ИИ. Ведущие американские гиперскейлеры — AWS, Microsoft, Google и Meta✴ — увеличили совокупные капитальные затраты со $150 млрд в 2023 году до более чем $300 млрд в 2025 году. По прогнозам, на глобальном уровне к 2028 году затраты превысят уже $1 трлн. Marvell считает, что значительная часть этих расходов будет направлена на кастомные полупроводниковые платформы.

Marvell пересмотрела прогноз общего целевого рынка (TAM) в сторону увеличения до $94 млрд к 2028 году, что на 25 % больше её оценки в прошлом году. Эта сумма включает:

$40 млрд — сегмент кастомных XPU (ускорители, CPU, GPU, DPU), среднегодовой темп роста — 47 %

$15 млрд — сегмент кастомных XPU Attach (сетевые карты, силовые ИС, сопроцессоры безопасности, экспандеры памяти), среднегодовой темп роста — 90 %

Остальная часть охватывает коммутацию, интерконнект и хранение — сегменты, в которых Marvell тоже работает.

Мерфи подчеркнул, что XPU Attach — прорывная категория, отметив, что «вычислительные ИИ-платформы больше не определяются одним чипом. Это сложные системы с бурным ростом числа сокетов — каждый из которых представляет собой новую возможность [для компании]».

«В прошлом году у нас было три кастомных вычислительных чипа и TAM на $75 млрд. В этом году у нас 18 сокетов, TAM на $94 млрд и растущий поток из более чем 50 проектов. Рынок ИИ-инфраструктуры быстро развивается, и Marvell находится прямо в его центре», — подытожил Мерфи.

Marvell на сегодняшний день обеспечила разработку 18 кастомных чипов:

5 XPU с ведущими американскими гиперскейлерами

13 XPU Attach (включая производственные и проектные обязательства)

6 (2 XPU + 4 Attach) с новыми игроками рынка ИИ-инфраструктуры, такими как xAI и Tesla.

Marvell сопровождает более 50 активных кастомных полупроводниковых проектов — сочетание XPU и Attach — с более чем 10 клиентами. Среди них облачные гиперскейлеры, новые ИИ-стартапы и национальные ИИ-инициативы. По оценкам компании, эти проекты принесут $75 млрд потенциального дохода за весь срок их реализации, и это без учёта 18 уже готовых проектов.

Мерфи подчеркнул, что на этом рынке больше не доминирует несколько «мегасокетов». «Ещё в 2023 году на один сокет приходилось 75 % TAM. К 2028 году ни один сокет не будет превышать 10–15 %. Это огромная диверсификация — и она отлично подходит для нас», — сообщил глава Marvell.

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