Marvell представила коммутатор Structera S 60260 с поддержкой 260 линий PCIe 6.0

Компания Marvell Technology анонсировала коммутатор Structera S 60260 — это, как утверждается, первое в отрасли решение с поддержкой 260 линий PCIe 6.0. Новинка предназначена для использования в дата-центрах, ориентированных на ресурсоёмкие задачи ИИ. Одновременно компания представила и коммутатор Structera S 30260 с поддержкой 260 линий CXL 3.0.

Marvell отмечает, что современные ИИ ЦОД оперируют серверами с большим количеством GPU и ускорителей других типов. На этом фоне критически важным элементом становятся коммутационные системы на основе PCIe, способные обеспечить высокую плотность вычислений и максимально эффективное использование доступных ресурсов. В традиционных инфраструктурах применяется множество коммутаторов, что приводит к увеличению энергопотребления, задержек и общей стоимости владения. Изделие Structera S 60260 позволяет решить эти проблемы.

Новинка базируется на разработках компании XConn Technologies, которую Marvell приобрела в начале текущего года за $540 млн. XConn специализируется на разработке передовых коммутаторов PCIe и CXL: в частности, с 2022 года она поставляет коммутаторы с 256 линиями PCIe 5.0. В случае решения Structera S 60260 количество линий PCIe 6.0 практически в два раза больше, чем у сопоставимых по классу продуктов конкурентов.

«Коммутатор Structera S PCIe оптимизирован для обеспечения лучших в отрасли показателей производительности, гибкости, задержки и энергоэффективности при работе с ресурсоёмкими приложениями, включая ИИ, задачи машинного обучения следующего поколения и НРС», — говорит Джерри Фан (Gerry Fan), старший вице-президент Marvell.

Благодаря объединению коммутаторов Structera S PCIe с ретаймерами Marvell Alaska P PCIe гиперскейлеры и операторы ИИ ЦОД получают комплексную платформу интерконнекта на основе PCIe. При использовании активных электрических кабелей (AEC) протяжённость соединений PCIe 6.0 может достигать 7 м, а при использовании активных оптических кабелей — превышать 7 м. Изделия Structera S PCIe совместимы по выводам с новыми коммутаторами Marvell Structera S CXL 3.0.

Поставки тестовых образцов Structera S PCIe 6.0 уже начались. Отгрузки коммерческих коммутаторов Structera S PCIe 60260 клиентам будут организованы в III квартале 2026 года.

