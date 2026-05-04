Celestica представила коммутаторы DS6000 c 64 портами на 1,6 Тбит/с

Компания Celestica анонсировала коммутаторы семейства DS6000 для дата-центров: устройства ориентированы на ресурсоёмкие нагрузки, такие как обучение ИИ-моделей и инференс. В основу новинок положен чип Broadcom Tomahawk 6 (TH6), обеспечивающий коммутационную способность до 102,4 Тбит/с.

Дебютировали модели DS6000 и DS6001. Первая выполнена в форм-факторе 3U для стандартной 19″ серверной стойки и оснащена воздушным охлаждением. Вторая модификация рассчитана на 21″ стойки OCP ORv3; при этом задействовано гибридное воздушно-жидкостное охлаждение.

Коммутаторы оснащены 64 портами OSFP224 с пропускной способностью 1,6 Тбит/с. Возможна работа в режимах 50GbE/100GbE/200GbE/400GbE/800GbE. Кроме того, есть два порта управления 50GbE (SFP56), разъёмы RJ45 и OOB 1GbE для управления, консольные порты USB 3.0 Type-A и Type-C.

В зависимости от комплектации устройства несут на борту процессор Intel Xeon-D с четырьмя, восемью или десятью ядрами. Объём оперативной памяти DDR4 достигает 64 Гбайт. Установлен SSD типоразмера M.2 вместимостью 512 Гбайт. Модель DS6000 оснащена четырьмя блоками питания с резервированием мощностью 3200 Вт (с возможностью горячей замены). Версия DS6001 использует шину 48 В DC. Габариты составляют соответственно 438 × 129,8 × 712,2 мм и 537 × 94 × 805 мм, масса — 35 и 30 кг. Диапазон рабочих температур — от 0 до +40 °C. Заявленный показатель MTBF (средняя наработка на отказ) превышает 150 тыс. часов. Упомянута поддержка платформы SONiC.

Компания Celestica отмечает, что коммутаторы серии DS6000 спроектированы для устранения узких мест в масштабных ИИ-кластерах. Устройства, как ожидается, станут основой для ЦОД-инфраструктур следующего поколения, оптимизированных для генеративного ИИ и машинного обучения. Приём заказов на коммутаторы уже начался.

