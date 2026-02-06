102,4 Тбит/с и СЖО: Aria Networks представила коммутаторы на платформе Broadcom Tomahawk 6 для ИИ-инфраструктур

Стартап Aria Networks, базирующийся в Санта-Кларе (Калифорния, США), вышел из скрытого режима, анонсировав высокопроизводительные коммутаторы для крупномасштабных кластеров ИИ. В основу устройств положена аппаратная платформа Broadcom Tomahawk 6 (TH6).

В новое семейство вошли три модели: Aria Tomahawk 6 (High Radix), Aria Tomahawk 6 (Liquid) и Aria Tomahawk 6 (Air). Все они обеспечивают суммарную коммутационную способность до 102,4 Тбит/с. Разработчик заявляет, что устройства могут применяться в составе ИИ-платформ с любыми типами ускорителей, будь то GPU NVIDIA и AMD, тензорные чипы или специализированные решения вроде Cerebras.

Модель Aria Tomahawk 6 (Air) выполнена в форм-факторе 4U и оборудована воздушным охлаждением. Задействованы 512 блоков SerDes 200G. Коммутатор располагает 64 портами с пропускной способностью 1,6 Тбит/с каждый. Модификация Aria Tomahawk 6 (Liquid) имеет аналогичные технические характеристики, но заключена в 2U-корпус с жидкостным охлаждением. Наконец, вариант Aria Tomahawk 6 (High Radix) типоразмера 4U использует 1024 блока SerDes 100G. Устройство оборудовано 128 портами 800GbE; применяется воздушное охлаждение. На базе этого коммутатора могут формироваться кластеры с простой двухуровневой топологией, насчитывающие до 32 тыс. ИИ-ускорителей.

Компания Aria Networks основана Мансуром Карамом (Mansour Karam), учредителем фирмы Apstra, которую в 2019 году приобрёл американский производитель сетевого оборудования Juniper Networks. Стартап Aria Networks фокусируется на разработке высокопроизводительных решений, сочетающих возможности стандартного Ethernet со специализированным программным уровнем, позволяющим управлять большим количеством модульных коммутаторов как единой системой. Утверждается, что этот унифицированный программный слой оптимизирует производительность и гарантирует надёжность инфраструктуры. Для эффективного управления коммутаторами применяются ИИ-алгоритмы.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: