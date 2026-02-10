Cisco представила 102,4-Тбит/с чип-коммутатор Silicon One G300, способный обеспечивать работу ИИ-кластеров гигаваттного масштаба для обучения, инференса и агентных рабочих нагрузок в реальном времени. По словам компании, новинка позволяет на треть повысить утилизацию имеющейся пропускной способности и снизить время обучения на 28 % в сравнении с альтернативнами решениями с многопутевой доставкой пакетов, передаёт The Register.

G300 является конкурентом решениям Broadcom Tomahawk 6 и NVIDIA Spectrum-X Ethernet. Как и они, G300 содержит 512 блоков SerDes 200G. Огромное количество портов (radix) позволяет G300 поддерживать развёртывание до 128 тыс. GPU используя всего 750 коммутаторов, тогда как ранее требовалось 2500. SerDes можно и объединить для реализации портов 1,6 Тбит/с. Cisco также представила OSFP-трансиверы на 1,6 Тбит/с.

Сообщается, что G300 предлагает уникальную интеллектуальную коллективную сеть, которая сочетает в себе ведущий в отрасли полностью общий буфер пакетов, балансировку нагрузки на основе путей и проактивную сетевую телеметрию, обеспечивая лучшую производительность и прибыльность для крупных ЦОД. «Отсутствует сегментация буферов пакетов, что позволяет пакетам поступать и обрабатываться независимо от порта. Это означает, что вы можете лучше справляться с пиковыми нагрузками», — сказал Ракеш Чопра (Rakesh Chopra), старший вице-президент Cisco.

Агент балансировки нагрузки «отслеживает потоки, проходящие через G300. Он отслеживает точки перегрузки и взаимодействует со всеми остальными G300 в сети, создавая своего рода глобальную коллективную карту того, что происходит во всем кластере ИИ», — добавил он. G300 также является программируемым, благодаря чему клиенты смогут добавлять новые сетевые функции после развёртывания по мере развития стандартов.

Cisco также представила новые фиксированные и модульные коммутационные системы Nexus 9000 и Cisco 8000 на базе G300, «разработанные для экстремальных требований к энергопотреблению и теплоотводу для рабочих ИИ-нагрузок». Новые системы будут доступны как с воздушным, так и с полностью жидкостным охлаждением. Компания заявила, что конфигурация с СЖО обеспечивает значительно более высокую плотность портов и может повысить энергоэффективность почти на 70 % по сравнению с предыдущими поколениями, обеспечивая ту же пропускную способность в одной системе, для которой ранее требовалось шесть систем предыдущего поколения.

Cisco представила эти системы как ответ на расширяющуюся ИИ-экосистему, в которой потребности в инфраструктуре ИИ больше не ограничиваются гипескейлерами. Вместо этого предприятия, неооблака и суверенные облачные операторы всё чаще инвестируют в собственные ИИ-кластеры и требуют более эффективной сетевой инфраструктуры для поддержки ресурсоёмких задач, отметил ресурс SiliconANGLE.

«Последние два-три года мы в основном были сосредоточены на создании масштабных кластеров для обучения с гиперскейлерми, — рассказал Кевин Вольтервебер (Kevin Wolterweber), старший вице-президент и гендиректор подразделения ЦОД и интернет-инфраструктуры Cisco. — Сейчас мы наблюдаем сдвиг в сторону агентных задач ИИ и более широкое внедрение в корпоративных поставщиках услуг и среди более широкой клиентской базы».

Коммутаторы Nexus работают под управлением ПО NX-OS компании Cisco — модульной сетевой операционной системы на базе Linux, разработанной для коммутаторов ЦОД серии Nexus и устройств хранения данных Multilayer Director Switch. Модели 8000 также могут поддерживать альтернативные сетевые операционные системы, включая open source платформу Sonic.

