ИИ-бум вернул Cisco во времена пузыря доткомов: через четверть века акции компании вернулись к историческому пику, но не её капитализация

Cisco Systems, один из лидеров ИТ-индустрии во времена разрастания пузыря доткомов на фоне эйфории инвесторов от потенциальных возможностей интернета и доступности венчурного капитала, вновь вернулась к былым показателям, отчасти благодаря ИИ-буму, пишет Bloomberg.

В минувшую среду акции Cisco Systems выросли на 0,9 % до $80,25, наконец превысив максимум, достигнутый более чем 25 лет назад. Уровень акций компаний на 27 марта 2000 года рассматривается многими экспертами как пик пузыря доткомов, он же был пиковым уровнем индекса Nasdaq 100 до конца 2015 года.

По словам Деки Малларки (Dec Mullarkey), управляющего директора SLC Management, это является своего рода напоминанием о том, как долго может проходить восстановление после кризиса. Например, японскому фондовому рынку потребовались десятилетия, чтобы оправиться от пузыря конца 1980-х годов: «Как только вы теряете доверие инвесторов в результате болезненной распродажи, им могут потребоваться годы, чтобы прийти в себя».

Рост акций в среду был частью более широкого ралли американских фондовых индексов после того, как Федеральная резервная система (ФРС) США снизила процентные ставки на третьем заседании подряд. Индекс S&P 500 вырос на 0,7 %, в то время как индекс Nasdaq 100 прибавил 0,4 %.

Сейчас инвесторы и специалисты по рыночным прогнозам проводят параллели между сегодняшним ралли, возглавляемым «Великолепной семеркой», и прошлым, когда оно достигло рекордного уровня в конце 1990-х годов, а Cisco была одним из т.н. «Четырёх всадников биржи Nasdaq» наряду с Microsoft, Intel и Dell, которые привлекли огромный интерес инвесторов.

За два года, предшествовавших достижению рекордного показателя в 2000 году акции Cisco взлетели почти на 600 % и рыночная стоимость компании превысила $500 млрд. После того, как пузырь доткомов лопнул, Cisco потеряла около 90 % своей стоимости, которая в конце 2002 года упала до отметки в $60 млрд. С тех пор акции Cisco выросли более чем на 800 %, но рыночная капитализация компании остается более чем на 40 % ниже её пикового уровня эры доткомов.

Малларки считает рост акций является «признаком уверенности» в Cisco, хотя сейчас к ней больше подходит определение «коммунальной» компании, а не новаторской. Нынешний рост акций Cisco был обусловлен высоким прогнозом компании по выручке, сообщившей в прошлом месяце, что объём продаж в текущем финансовом году, который заканчивается в июле, достигнет $61 млрд, что выше ожиданий Уолл-стрит и примерно на 1$ млрд больше прежнего прогноза.

Это добавило оптимизма инвесторам в отношении того, что расходы на ИИ-инфраструктуру помогут ускорить рост компании в ближайшие годы. Вместе с тем многие аналитики на Уолл-стрит по-прежнему скептически относятся к тому, что более широкий бум расходов на ИИ-инфраструктуру может продолжаться такими же высокими темпами длительное время.

