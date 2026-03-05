В ближайшие годы Broadcom не ожидает конкуренции от ИИ-компаний в разработке чипов

Broadcom утверждает, что компании в сфере ИИ не смогут в ближайшем будущем создавать и развёртывать собственные чипы, отметив, что у неё имеются заказы на разработку и поставку чипов на годы вперёд, пишет The Register.

В своём выступлении по итогам I квартала 2026 финансового года, завершившегося 1 февраля, президент и генеральный директор Broadcom Хок Тан (Hock Tan) отметил 106-% рост продаж чипов для ИИ-инфраструктуры в годовом исчислении, что превысило собственный прогноз и принесло $8,4 млрд за квартал. «Рост обусловлен высоким спросом на кастомные ИИ-ускорители и сетевые решения для ИИ, — заявил Хок Тан, — Рост выручки от ИИ ускоряется, и мы ожидаем, что выручка от полупроводниковых решений для ИИ во II квартале составит $10,7 млрд».

Как сообщает The Register, Тан отметил успешную работу по разработке ускорителей с пятью клиентами, добавив, что он ожидает, что Google продемонстрирует «ещё больший спрос» на микросхемы Broadcom по мере развёртывания TPU следующего поколения. Anthropic вскоре внедрит TPU на 1 ГВт, разработанные Broadcom, и по словам Тана, она планирует запустить оборудование на 3 ГВт в 2027 году. Meta✴ установит «несколько гигаватт» XPU от Broadcom «в 2027 году и позже». Также ожидается, что OpenAI развернёт «более 1 ГВт вычислительных мощностей» на основе кастомных XPU в 2027 году.

Тан заявил, что Broadcom уже обеспечила себе заказы на поставки всего оборудования, включая высокоскоростную память, и удовлетворения спроса до 2028 года. И он предсказал, что Broadcom будет и дальше заключать аналогичные сделки в течение многих лет, поскольку крупные облачные провайдеры и стартапы в области ИИ не могут сравниться с ней в способности проектировать и поставлять кастомные чипы.

«Они сталкиваются с огромными проблемами», — сообщил Хок Тан, имея в виду привлечение талантливых разработчиков микросхем, способных создавать чипы, оптимизированные для конкретных рабочих нагрузок, управлять производственным процессом, развивать опыт в области упаковки, а затем создавать сетевые решения для своих чипов. По словам Тана, процесс создания собственных чипов должен привести к разработке микросхем, конкурентоспособных не только с NVIDIA, но и со «всеми другими игроками». Но он не видит, чтобы это стало возможным в какой-либо крупной компании или ИИ-стартапе, «в течение многих лет».

Бизнес Broadcom в сфере сетевых решений, ориентированных на ИИ, также переживает бум, увеличив выручку на 60 % год к году. Тан заявил, что в следующем году компания представит чип-коммутатор Tomahawk 7, который вдвое превысит по производительности текущую модель, и сделает то же самое для своих медных интерконнектов, а это значит, что у клиентов не будет необходимости в рассмотрении перехода на оптические сети.

Общий доход группы полупроводниковых решений Semiconductor Solutions за квартал составил $12,52 млрд, что на 52 % больше, чем годом ранее и выше прогнозируемых аналитиками StreetAccount $12,25 млрд (по данным CNBC). Выручка от чипов, не связанных с ИИ, осталась на уровне $4,1 млрд. Во II финансовом квартале компания прогнозирует выручку на этом же уровне, что на 4 % больше год к году.

Бизнес Broadcom по разработке инфраструктурного ПО, объединяющий CA, Symantec Enterprise и VMware, показал рост выручки на 1 %, достигнув $6,8 млрд, что ниже консенсус-прогноза StreetAccount в $7,02 млрд. При этом выручка VMware выросла на 13 %. «Наше инфраструктурное ПО не подвержено влиянию ИИ», — подчеркнул Тан, комментируя падение акций некоторых компаний из-за появления новых разработок ИИ-стартапов в сфере программирования.

В отчётном квартале выручка Broadcom выросла на 29 % год к году до $19,31 млрд при консенсус-прогнозе аналитиков, опрошенных LSEG, в размере $19,18 млрд. Скорректированная прибыль на акцию (Non-GAAP) составила $2,05 при консенсус-прогнозе от LSEG в $2,03. Чистая прибыль (GAAP) выросла до $7,35 млрд, или $1,50 на акцию, по сравнению с $5,50 млрд, или $1,14 на акцию годом ранее.

Во II квартале 2026 финансового года Broadcom прогнозирует выручку в размере $22,0 млрд (рост год к году на 47 %), что превышает средний прогноз в $20,56 млрд, согласно данным LSEG. Также компания прогнозирует скорректированную EBITDA в 68 %. Кроме того, согласно прогнозу Broadcom выручка группы полупроводниковых решений Semiconductor Solutions составит $14,8 млрд (рост год к году на 76 %), выручка подразделения по разработке инфраструктурного ПО — $7,2 млрд (рост — 9 %), согласно данным MarketBeat.

