5G-виртуализация с ИИ-монетизацией: Broadcom представила VMware Telco Cloud Platform 9 с фокусом суверенные облака

Broadcom представила VMware Telco Cloud Platform 9 — частную облачную платформу для телекоммуникационных ЦОД, которая позволит глобальным телекоммуникационным операторам повысить эффективность оборудования и снизить эксплуатационные расходы при предоставлении суверенных и ИИ-сервисов.

Созданная на базе VMware Cloud Foundation 9 с дополнительными возможностями, специфичными для телекоммуникационных компаний, платформа позволит операторам добиться в течение пяти лет совокупной экономии совокупной стоимости владения (TCO) на 40 % по сравнению с изолированными архитектурами; снизить энергопотребление и связанные с ним затраты на 25–30 % за счёт повышения производительности серверов и плотности виртуальных машин.

Также сообщается, что благодаря использованию Advanced NVMe Memory Tiering новая платформа позволит достичь до 38 % снижения совокупной стоимости владения (TCO) памятью и серверами, и на 38 % сократить TCO хранилища с помощью функции vSAN ESA Global Deduplication, позволяющей глобально дедуплицировать данные. Кроме того, новая платформа позволит повысить эффективность, управляемость и соответствие нормативным требованиям за счёт интеллектуальной автоматизации, интегрированного управления затратами и соблюдения политик.

«VMware Telco Cloud Platform 9 позволит телекоммуникационным операторам предоставлять безопасную, суверенную, ориентированную на ИИ инфраструктуру, которая способствует внедрению технологий следующего поколения, ускорению роста доходов и снижению затрат», — заявил Пол Тернер (Paul Turner), главный директор по продуктам подразделения VMware Cloud Foundation.

Broadcom отметила, что VMware Telco Cloud Platform развивается, поддерживая как функции ядра сети 4G/5G, так и ресурсоёмкие рабочие ИИ-нагрузки на единой открытой платформе, позволяя операторам предоставлять суверенное облако и ИИ. С целью улучшения монетизации ИИ в Telco Cloud Platform 9 добавят такие возможности, как частный ИИ (Private AI-as-a-Service), GPU-виртуализацию (GPU Virtualization) и GPUaaS (с логической изоляцией конфиденциальных данных). Планы также включают расширенный мониторинг физических и виртуальных GPU.

При реализации опции «Частный ИИ как услуга» включение собственных инструментов, таких как хранилище моделей, среда выполнения моделей и векторные базы данных, позволит операторам предлагать клиентам готовые ИИ-среды, обеспечивая при этом строгую изоляцию данных и соответствие нормативным требованиям. vGPU позволят повысить эффективность использования оборудования и снизить затраты. Благодаря этому телекоммуникационным компаниям смогут одновременно запускать высокопроизводительные рабочие нагрузки без необходимости выделения оборудования для каждого пользователя.

Также платформа будет поддерживать автоматизированное управление жизненным циклом (LCM), обеспечивая разработчикам развёртывание готовых к производству частных ИИ-сред за считанные минуты, а не недели. Компания также представила «Сервис создания агентов» (Agent Builder) — Low-code платформу, которая упростит создание сложных ИИ-агентов ИИ, автоматизируя оркестрацию моделей, извлечение данных и возможности подключения инструментов.

Broadcom отметила, что по мере перехода сетей к модели, ориентированной на ИИ, они должны стать самокорректирующимися и основанными на намерениях. Платформа VMware Telco Cloud Platform обеспечит возможности для автоматизации управления жизненным циклом и оптимизации энергопотребления в ядре 5G и, в конечном итоге, в 6G. Поддержка энергоэффективной инфраструктуры на базе новых процессоров и интеллектуальное планирование ресурсов позволят оптимизировать энергопотребление для энергоёмких приложений 5G и ИИ.

Также планируются изменения в работе Kubernetes, с модернизированной моделью управления жизненным циклом CaaS и вариантами обновления, ориентированными на операторов связи. Broadcom внедрит унифицированную автоматизацию на основе GitOps. Планируется использование централизованной панели управления с единым интерфейсом для управления парком, контроля затрат и лицензирования. А ESX Live Patching позволит администраторам применять критически важные обновления безопасности к хостам без необходимости проведения плановых работ или нарушения работы активных ВМ. При этом ИИ-ассистенты помогут оптимизировать процесс подключения к платформе и устранения неполадок.

Суверенное облако стало центральным требованием к закупкам для многих рабочих нагрузок государственного сектора и регулируемых отраслей в Европе и других странах. Broadcom заявила, что платформа Telco Cloud Platform 9 будет включать «архитектурные механизмы защиты», соответствующие суверенным требованиям, с акцентом на локальный контроль, проверку и операции в пределах границ.

Платформа позволит телекоммуникационным компаниям выполнять свои требования к суверенному облаку, такие как хранение данных абонентов, телеметрии и плоскости управления строго в пределах указанных границ.

Телекоммуникационные компаниям смогут сохранять эксклюзивный контроль над ключами шифрования, гарантируя, что доступ к конфиденциальным данным будет иметь только местный оператор связи.

Доказательства аудиторского уровня: интегрированные инструменты ведения журналов и автоматизации будут фиксировать непрерывные, неизменяемые доказательства работы платформы.

Автоматизированное соблюдение требований и обеспечение выполнения политик: предварительно настроенные комплекты для усиления безопасности и интегрированный менеджер политик Kubernetes на основе Open Policy Agent (OPA) позволят операторам обеспечивать соблюдение политик безопасности в соответствии с законами, правилами и стандартами, значительно сокращая затраты и время на аудит больших кластерных сетей.

Также будет использоваться централизованная панель мониторинга SecOps, обеспечена поддержка конфиденциальных вычислений в защищённых анклавах AMD и Intel, и реализовано обеспечение горизонтальной безопасности с использованием VMware vDefend для микросегментации и контроля на основе принципа нулевого доверия.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: