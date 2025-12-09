HPE позиционирует стек Morpheus в качестве альтернативы VMware

HPE обновила облачный портфель GreenLake и объединила сетевые решения Aruba и Juniper, чтобы предложить клиентам возможности AIOps для обеих платформ, а также высокоскоростное подключение для обработки ИИ-нагрузок. Президент и генеральный директор HPE Антонио Нери (Antonio Neri) заявил, что одной из самых серьёзных проблем является растущая стоимость виртуализации. Именно эту проблему решает платформа Morpheus, передаёт The Register.

Технический директор и исполнительный вице-президент по гибридным облакам Фидельма Руссо (Fidelma Russo) сообщила, что ошибочно полагать, что предприятия стремятся просто заменить гипервизор. Она отметила, что компании ищут современную платформу, способную работать с традиционными виртуальными машинами (ВМ), контейнерами и рабочими нагрузками эпохи ИИ с тем же уровнем отказоустойчивости, безопасности и автоматизации, который они ожидают от облака.

По словам Руссо, инструменты управления Morpheus и OpsRamp от HPE, а также ПО для аварийного восстановления Zerto представляют собой «полностью интегрированную альтернативную платформу корпоративного уровня, охватывающую ВМ, контейнеры и физическое оборудование». Фактически HPE предлагает альтернативу платформе VMware от Broadcom, хотя Руссо прямо её не назвала.

Платформа Morpheus, приобретённая HPE в позапрошлом году, теперь поддерживает программно-определяемые сети (SDN) с нулевым доверием для виртуальных машин с гипервизором HVM (VM Essential) — на базе технологий Juniper Networks, приобретённой HPE в этом году. Также Morpheus предлагает полную поддержку Kubernetes и контейнерных рабочих нагрузок в рамках HVM для унифицированных операций с виртуальными машинами и контейнерами. Интегрированная с Morpheus система управления данными Apstra Data Center Director от Juniper обеспечивает автоматическую настройку коммутаторов при перемещении или миграции виртуальных машин, а OpsRamp интегрируется с Apstra Data Center Director и Compute Ops Management, объединяя управление и аналитику по всему стеку.

«Благодаря этой интеграции… у нас теперь полностью автоматизированный стек, который устраняет проблемы, возникающие между виртуальными машинами и устойчивостью сети, что было ещё одним ключевым требованием, о чём мы говорили клиентам», — сообщила Руссо. Сообщается, что теперь поддерживаются распределённые кластеры с серверами в разных локациях, что позволяет поддерживать рабочие нагрузки даже при полном отключении одной из площадок. Синхронная репликация обеспечивается Alletra Peer Persistence.

HPE также сообщила, что Morpheus VM Essentials будет работать с Veeam Data Platform v13 для резервного копирования на уровне гипервизора, что обеспечит быстрое восстановление виртуальных машин в частных облачных средах, включая HPE Private Cloud Business Edition.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: