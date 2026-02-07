Broadcom представила первые в отрасли решения Wi-Fi 8 для точек доступа и коммутаторов корпоративного класса

Компания Broadcom анонсировала изделия BCM49438 и Trident X3+ BCM56390. Это, как утверждается, первые в отрасли решения для точек доступа и коммутаторов Wi-Fi 8 корпоративного класса, построенные на единой кремниевой архитектуре. Они могут применяться в сетях, ориентированных на работу с ИИ.

Broadcom BCM49438 — это чип APU (Accelerated Processing Unit), который объединяет вычислительные ресурсы, сетевые функции и ускорение ИИ-операций на периферии. Изделие содержит четыре ядра с архитектурой Armv8 и нейропроцессорный блок Broadcom Neural Engine (BNE). Реализована поддержка памяти DDR4-3200, LPDDR4-4267, DDR5-5600 и LPDDR5-5500, а также двух интерфейсов USB и двух интерфейсов 10Gb MACsec. Предусмотрены четыре контроллера PCIe.

Новинка может использоваться в паре с радиочипами Broadcom BCM43840, BCM43844 и BCM43820 стандарта Wi-Fi 8. На основе этих компонентов производители оборудования смогут создавать точки доступа Wi-Fi 8 с возможностями оптимизации в реальном времени, функциями постквантовой криптографии (CNSA 2.0), развитыми средствами обеспечения безопасности и ускорением ИИ-операций.

В свою очередь, коммутационное решение Trident X3+ BCM56390 также оснащено четырьмя ядрами с архитектурой Armv8. Пропускная способность достигает 700 Гбит/с. Могут быть реализованы 48 портов на 5 Гбит/с и 16 портов на 25 Гбит/с или 28 портов на 25 Гбит/с. Платформа позволяет создавать программируемые L3-коммутаторы с поддержкой MACsec на всех портах. Реализован механизм безопасной загрузки. Trident X3+ BCM56390 может работать в связке с PHY-чипами Broadcom BCM84918, BCM54908 и BCM54908E, а также с чипами PoE PSE, обеспечивающими оптимальное энергопотребление и эффективность.

В целом, новые изделия образуют единую архитектуру, которая обеспечивает максимальную производительность и безопасность корпоративных беспроводных сетей Wi-Fi 8. Эти чипы расширяют возможности сетевой телеметрии, предлагая глубокий анализ в реальном времени для управления с помощью ИИ. Пробные поставки устройств уже начались.

