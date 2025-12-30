Intel: Wi-Fi 8 будет «про надёжность и расширенные возможности», а не «про скорость»

Стандарт беспроводной связи следующего поколения Wi-Fi 8 будет в большей степени посвящён не дальнейшему увеличению скорости передачи данных, а расширению возможностей, пишет The Register со ссылкой на заявление главного технического директора по беспроводным технологиям Intel Карлоса Кордейро (Carlos Cordeiro). «Основное внимание в Wi-Fi всегда уделялось тому, как сделать его быстрее. Вы увидите, что с Wi-Fi 8 это немного изменится», — сообщил он. Обратная совместимость с Wi-Fi 5/6/7 сохранится.

Intel утверждает, что Wi-Fi 8 «просто будет работать лучше». За основу будет взят Wi-Fi 7 (2,4/5/6 ГГц и 320 МГц), к которому добавят интеллектуальные функции для стабильной работы и бесперебойной работы приложений, чувствительных к задержкам. Вместе с тем Wi-Fi 8 позволит обеспечить более высокую скорость на заданном отрезке сети. «Я имею в виду, что если вы возьмете точку доступа и устройство Wi-Fi 7, и получите заданную скорость передачи данных, а затем замените их Wi-Fi 8, вы сможете получить более высокую скорость передачи данных в том же месте и на том же расстоянии», — пояснил Кордейро.

Он отметил, что Intel рассматривает Wi-Fi 8 как «технологию связи для эры ИИ», которая будет обеспечивать доступ к огромным объёмам вычислительных ресурсов. Кордейро заявил, что Wi-Fi 7 и так обеспечивает высокую скорость, а новый стандарт направлен на то, чтобы сделать связь более надёжной, более низколатентной и более интеллектуальной. Это означает, что устройства и сетевое оборудование должны быть более контекстно-ориентированными, способными прогнозировать потребности пользователей и адаптироваться к ним.

Топ-менеджер Intel привёл примеры задач, которые Wi-Fi 8 призван решить для пользователей. Например, для университетской или корпоративной сети важны роуминг и сосуществование множества клиентов, но в настоящее время для перехода от одной точки доступа к другой может потребоваться несколько десятков миллисекунд. В Wi-Fi 8 этот показатеь Intel намерена снизить до нескольких миллисекунд и добиться нулевой потери пакетов. Кроме того, нужны управление помехами и повышение времени автономной работы устройств. В случае смешанного трафика — конференц-звонков, онлайн-игр и стриминга — нужны интеллектуальная приоритизация и управление QoS.

Также ожидается, что Wi-Fi 8 сможет «видеть» окружающую среду с помощью радиоволн, излучаемых устройствами. «Мы ожидаем, что устройства Wi-Fi смогут определять расстояние и направление до других находящихся поблизости устройств», — заявил Кордейро. «По сути, мы хотим, чтобы устройства могли учитывать контекст, понимать окружающую обстановку, и это откроет возможности для разработки новых приложений», — отметил он.

Например, во время онлайн-совещания, в котором пользователь участвует с помощью ноутбука, он может встать и отойти от ноутбука, держа в руках телефон: «Ноутбук и телефон автоматически “поймут”, что они удаляются друг от друга, и сессия Teams может переключиться на телефон и обратно». Среди других ожидаемых функций — «пробуждение» компьютера при приближении к нему, автоматическая блокировка при удалении, а также распознавание и реагирование на жесты, например, свайп для перехода к следующему слайду презентации.

Intel перечислила в документе Wi-Fi 8 Is Here: The Most Comprehensive White Paper Yet некоторые улучшения, направленные на реализацию этих возможностей в Wi-Fi 8. Например, надёжность и производительность соединения будут улучшены за счёт более интеллектуального использования MCS. Вместо нынешней системы, когда все потоки MIMO используют одну и ту же схему кодирования, в Wi-Fi 8 каждому потоку будет обеспечено наилучшее возможное кодирование с учётом условий. В Wi-Fi 8 добавляется больше промежуточных шагов модуляции, то есть пользователи со средним уровнем сигнала должны получать более высокую скорость передачи данных, чем с Wi-Fi 7.

Также в Wi-Fi 8 будет улучшенная коррекция ошибок с помощью LDPC. Работа точек доступа будет синхронизирована. Они не будут передавать данные одновременно по одному и тому же каналу, что позволит избежать коллизий и ускорить подключение. Благодаря Prioritized EDCA будет обеспечиваться приоритетный доступ для критически важных приложений даже в условиях перегрузки сети. Для повышения безопасности Wi-Fi 8 будет использовать шифрование управляющих кадров, что предотвратит атаки с подменой данных, такие как ложные сообщения о разрыве соединения. Поддержка стандарта IEEE P802.11bi расширит защиту процесса установления соединения и других кадров, которые ранее были недоступны.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: