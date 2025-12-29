Годовые продажи чипов Wi-Fi 6E и Wi-Fi 7 превысили $40 млрд

По оценкам Research & Markets, объём мирового рынка чипов Wi-Fi 6E и Wi-Fi 7 в 2025 году достиг $40,5 млрд. Для сравнения, годом ранее продажи таких изделий оценивались в $33,65 млрд. Таким образом, отмечен рост приблизительно на 20 %.

Стандарты Wi-Fi 6E (IEEE 802.11ax) и Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be), напомним, поддерживают работу в частотном диапазоне 6 ГГц в дополнение к 2,4 и 5 ГГц. Это обеспечивает повышение производительности и отсутствие помех со стороны устройств предыдущих поколений. В случае Wi-Fi 7 реализована поддержка MLO (Multi-Link Operation), что позволяет устройству одновременно подключаться к нескольким диапазонам, объединяя их для повышения скорости и надёжности.

В исследовании Research & Markets говорится, что рынок чипов Wi-Fi 6E и Wi-Fi 7 стремительно расширяется, что связано с несколькими факторами. Среди них — увеличивающийся спрос на решения, обеспечивающие высокоскоростную передачу данных в местах массового скопления пользователей. Кроме того, предприятиям в условиях продолжающейся цифровой трансформации необходима масштабируемая и безопасная беспроводная инфраструктура, способная поддерживать разнообразные и ресурсоёмкие рабочие нагрузки. Технология Wi-Fi 7 теоретически поддерживает канальную скорость до 46 Гбит/с, что в 4,8 раза выше по сравнению с Wi-Fi 6 (9,6 Гбит/с). При этом достигается низкая задержка.

Аналитики прогнозируют, что в дальнейшем рынок чипов Wi-Fi 6E и Wi-Fi 7 будет демонстрировать среднегодовой темп роста в сложных процентах (CAGR) на уровне 20,5 %. Если эти ожидания оправдаются, к 2032 году продажи изделий указанных стандартов в денежном выражении могут приблизиться к $150 млрд.

