Infineon представила чипы Airoc ACW741x с поддержкой Wi-Fi 7, Bluetooth LE 6.0 и Thread для IoT-оборудования

Компания Infineon Technologies AG анонсировала чипы беспроводной связи серии Airoc ACW741x, предназначенные для применения в оборудовании интернета вещей (IoT). Изделия могут использоваться в технике для умного дома, IP-камерах, маршрутизаторах, концентраторах и пр.

Чипы Airoc ACW741x объединяют в одном решении контроллер Bluetooth LE 6.0 и радиомодуль с поддержкой Wi-Fi 7 с возможностью работы в полосах 2,4/5/6 ГГц. Реализована технология Wi-Fi 7 Multi-Link (MLO), которая позволяет одновременно использовать несколько частотных диапазонов для повышения надёжности и пропускной способности, а также снижения задержек. Новинки используют архитектуру с каналами 20 МГц.

Изделия поддерживают стандарт 802.15.4/Thread для беспроводных сетей с низким энергопотреблением и ячеистой топологией. Благодаря совместимости со стандартом Matter в единую сеть могут объединяться IoT-устройства разных производителей. Утверждается, что новые чипы обеспечивают до 15 раз меньшее энергопотребление в режиме ожидания по сравнению с конкурирующими решениями, что особенно важно в случае устройств, получающих питание от батареи.

Упомянута функция канального зондирования Bluetooth 6.0 Channel Sounding: она обеспечивает возможность определения расстояния и местоположения устройств с точностью до сантиметра. Технология Wi-Fi Sensing на базе стандарта 802.11bf позволяет оборудованию Wi-Fi работать в качестве датчиков, способных определять присутствие и количество людей, их перемещения и даже жесты. Достигается это путём анализа отражений и искажений сигналов беспроводной связи.

Чипы ACW741x выполнены в корпусе QFN. Диапазон рабочих температур в зависимости от модификации простирается от -40 до +85 °C или от -40 до +105 °C. Поставки образцов изделий уже начались.

