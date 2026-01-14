Broadcom представила чипы для точек доступа Wi-Fi 8

Компания Broadcom анонсировала чипы нового поколения, предназначенные для создания точек доступа стандарта Wi-Fi 8. Дебютировали двухдиапазонные (2,4/5 ГГц) модули BCM6714 и BCM6719, а также процессор BCM4918 APU (Accelerated Processing Unit).

Изделия BCM6714 и BCM6719 выполнены на основе трёхдиапазонного чипа Broadcom BCM6718 Wi-Fi 8, однако в отличие от последнего не поддерживают работу в полосе 6 ГГц. Новинки получили различные функции оптимизация энергопотребления. Предусмотрен встроенный усилитель мощности для диапазона 2,4 ГГц.

Чипы имеют разную конфигурацию антенн: 4 × 4 для 2,4 ГГц и 4 × 4 для 5 ГГц у BCM6719 и 3 × 3 для 2,4 ГГц и 4 × 4 для 5 ГГц у BCM6714. В обоих случаях реализован аппаратный телеметрический движок, который в режиме реального времени собирает информацию о состоянии сети: эти данные затем могут быть использованы ИИ-моделью на периферии для повышения качества обслуживания, улучшения безопасности и снижения эксплуатационных расходов.

В свою очередь, процессор BCM4918 APU объединяет четыре ядра с архитектурой Armv8 для задач общего назначения и движок Broadcom Neural Engine (BNE), предназначенный для ускорения операций, связанных с ИИ и машинным обучением. Реализованы два интерфейса USB и четыре контроллера PCIe. Упомянуты поддержка безопасной загрузки и расширенного шифрования, а также ускорение криптографических протоколов.

Процессор BCM4918 APU можно комбинировать с чипами BCM6718 и BCM6714/BCM6719 для создания экономичных точек доступа Wi-Fi 8. Пробные поставки новых изделий уже начались.

