Спрос на корпоративное WLAN-оборудование продолжает расти, а драйвером рынка стал стандарт Wi-Fi 7

Компания International Data Corporation (IDC) подвела итоги исследования глобального рынка корпоративного оборудования для беспроводных локальных сетей (WLAN): продажи в III квартале уходящего года достигли $2,7 млрд, показав прибавку на уровне 7,8 % по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.

Вместе с тем темпы роста несколько снизились: так, во II четверти 2025 года был зафиксирован показатель около 13,2 % в годовом исчислении. За первые три квартала текущего года рынок увеличился на 10,5 %. Ключевым драйвером отрасли аналитики называют внедрение новых стандартов Wi-Fi — прежде всего Wi-Fi 7 с поддержкой частотного диапазона 6 ГГц. В частности, на долю Wi-Fi 7 пришлось 31,1 % выручки в сегменте точек доступа Dependent Access Point в III квартале по сравнению с примерно 21 % кварталом ранее. Решения Wi-Fi 6E обеспечили 24,5 % продаж в денежном выражении, а оставшуюся часть принесли продукты Wi-Fi 6.

С географической точки зрения положительная динамика зафиксирована практически во всех регионах. Так, в Северной и Южной Америке продажи увеличились на 6,0 % в годовом исчислении. На рынке EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) прибавка составила 12,8 % по сравнению с III четвертью 2024 года, в Азиатско-Тихоокеанском регионе — 5,6 %. Однако в Китае произошёл спад на 1,3 %.

Рейтинг ведущих мировых производителей корпоративного WLAN-оборудования возглавляет Cisco с выручкой в размере $992,4 млн и долей 37,4 % по итогам III квартала 2025-го. На втором месте располагается HPE, у которой продажи достигли $512,2 млн, а рыночная доля — 19,3 %. Замыкает тройку Ubiquiti с $300,3 млн и 11,3 %. Далее идут Huawei и CommScope (Ruckus Networks), которые получили соответственно $238,0 млн и $93,3 млн, заняв 9,0 % и 3,5 % отрасли.

