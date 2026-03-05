Дефицит памяти поможет Broadcom подзаработать, но не так, как вы подумали

В связи с ростом цен на оперативную память на фоне её дефицита, который, по прогнозам экспертов, сохранится и в 2027 году, VMware (подразделение Broadcom) предложила частное облако VMware Cloud Foundation (VCF) 9.0 в качестве решения, необходимого для работы в новых условиях. VMware заявила, что «традиционный подход, заключающийся в увеличении количества оборудования для решения проблем производительности и масштабируемости, больше не является жизнеспособным».

«Broadcom разработала VCF 9.0 специально для решения этой экономической задачи, предложив три различных подхода: снижение совокупной стоимости владения за счёт многоуровневого хранения памяти, отсрочка капитальных затрат за счёт передовых технологий повышения эффективности и обеспечение немедленного внедрения в существующий парк оборудования», — сообщила она.

Как отметил The Register, VMware всегда продвигала многоуровневую организацию памяти VCF 9 как возможность снизить затраты на инфраструктуру за счёт уменьшения установленного объёма DRAM путём прозрачного переноса части данных на NVMe. Вместе с тем, не следует забывать, что стоимость SSD также выросла. VMware также признаёт, что её архитектура памяти подходит не для всех рабочих нагрузок и не предназначена для виртуальных машин, чувствительных к задержкам, или очень больших инстансов.

Но VMware всё равно утверждает, что «наиболее прямое решение проблемы стремительного роста цен на DRAM — это просто использовать её меньше», а VCF 9.0 позволяет «заменить дорогостоящую DRAM значительно более дешёвым хранилищем NVMe». Многоуровневое распределение памяти VMware в настоящее время превосходит альтернативу в виде CXL, пишет The Register. Кроме того, новые поколения серверных процессоров AMD и Intel создали возможность очередного этапа консолидации нагрузок. Dell утверждает, что её клиенты заменяют семь серверов одной новой машиной; Intel говорит о консолидации 5:1.

Новые серверы позволяют запускать огромное количество ВМ, что концентрирует риски и требует огромного количества дорогостоящей памяти. Но VMware и не требует, чтобы в каждом хосте в кластере использовалось многоуровневое распределение памяти. Так что VCF 9 в текущей ситуации действительно может оказаться эффективным средством снижения затрат. В то же время The Register отметил, что многие пользователей vSphere считают VCF 9 очень дорогим продуктом, несмотря на уверения Broadcom в обратном. При этом Broadcom, похоже, в принципе не готова идти на ценовые уступки — или бери, или уходи.

