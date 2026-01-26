Просчитались: Broadcom продаст госслужбам США ПО VMware со скидкой до 64 %, но vSphere это не касается

Управление общих служб США (GSA) о закупке в рамках соглашения OneGov Agreement продуктов VMware (Broadcom) со скидкой до 64 %. Нюанс в том, что собственно гипервизор vSphere в соглашение не включили, сообщает The Register. Скидка распространяется на VMware Tanzu Platform, Tanzu Data Intelligence, Avi Load Balancer, vDefend и Tanzu AI Starter Kit, тогда как ключевая платформа виртуализации vSphere Foundation, используемая большинством государственных ведомств США, в списке отсутствует.

При этом в администрации президента США подчеркнули, что новый договор — важная веха в рамках инициативы OneGov, координирующей спрос государственных ведомств на ПО и услуги, а само соглашение «со скидкой» способствует внедрению ИИ в госструктурах. Скидки для GSA будут действовать до мая 2027 года, поэтому у IT-команд государственных ведомств осталось не очень много времени на принятие решений о закупке или отказе от решений Broadcom в базовой инфраструктуре.

Broadcom позиционирует сделку как возможность помочь государственным ведомствам получить больше результатов от инвестиций в её платформу частного облака и достичь модели «нулевого доверия» с использованием многоуровневой защиты. Защищать действительно есть что. Так, ещё в 2024 году американские военные и другие государственные ведомства подписали соглашения о получении лицензий VMware на $477 млн. Отдельный контракт на $173 млн подписан ВМС США. В 2025 году агентство DISA (Агентство информационных систем) в составе Пентагона подписало контракт почти на $1 млрд через посредника Carahsoft.

Стоит отметить, что поглощение VMware компанией Broadcom до сих пор вызывает недовольство многих клиентов. Дело в изменении условий лицензирования и самой продуктовой линейки, из-за которой многие организации вовсе отказываются от взаимодействия с VMware вовсе. Так, британский ретейлер Tesco подал на Broadcom её реселлера Computacenter в суд, обвинив их в нарушении условий контракта, а Computacenter сама выступила с иском к Broadcom и Dell. Недовольны изменениями и гиганты уровня Samsung, Siemens, Telefónica и др.

Впрочем, Broadcom не собирается отступать от действующей стратегии, рассчитанной на крупных клиентов и радикальное изменение бизнес-моделей. Не так давно компания просто изъяла пакет VMware vSphere Foundation с некоторых рынков региона EMEA. Эксперты полагают, что это может нанести значимый ущерб многим небольшим клиентам. С прошлой осени приобретение лицензий VMware осуществляется напрямую у Broadcom, купившую VMware почти за $70 млрд. В России VMware больше не работает, но её продукты всё ещё популярны.

