«Обезгугленные» TPU: Blackstone и Google развернут 500-МВт облако с фирменными ИИ-ускорителями Google без участия Google Cloud

Blackstone и Google создали совместное предприятие для строительства в США новой облачной платформы, клиенты которой получат доступ к фирменным ИИ-ускорителям Google TPU, но без участия Google Cloud, сообщает Datacenter Dynamics. Blackstone инвестирует $5 млрд собственного капитала. Компании намерены ввести в эксплуатацию 500 МВт вычислительных мощностей к 2027 году. В будущем планируется расширение платформы.

Google выступит поставщиком TPU и другого оборудования, а также программного обеспечения и сопутствующих сервисов. Генеральным директором компании назначен топ-менеджер Google Бенджамин Трейнор Сносс (Benjamin Treynor Sloss), более двадцати лет проработавший в компании. По словам Blackstone, партнёрство с Google позволит объединить высококлассные TPU и компетенции последней в сфере ИИ с «исключительными преимуществами» Blackstone в сфере энергетики и цифровой инфраструктуры.

В ходе последнего финансового отчёта Google рассказала о планах предлагать свои TPU клиентам за пределами Google Cloud Platform. Предполагалось, что TPU начнут поставлять избранной группе клиентов, которые смогут использовать их в собственных ЦОД для расширения потенциала рынка. По такой схеме будет действовать Anthropic, которая купит TPU напрямую у Broadcom, но с тем нюансом, что размещаться они будут в ЦОД Fluidstack, за которой сейчас тоже стоит Google. Meta✴ тоже получит TPU, но у неё, в отличие от Anthropic, хотя бы есть обширный опыт строительства и эксплуатации дата-центров.

Ранее Blackstone объявила о намерении вывести на IPO созданный недавно REIT-фонд, специализирующийся на инвестициях в недвижимость — преимущественно в дата-центры. Подразделение будет покупать стабильные, недавно построенные ЦОД, в основном на рынках первого эшелона в Северной Америке. Компания неоднократно инвестировала значительные средства в сегмент ЦОД. Ей принадлежит QTS и AirTrunk, а также доли в Vnet, Lumina CloudInfra, Copeland, Park Place Technologies и Winthrop Technologies. Кроме того, Blackstone не так давно приобрела миноритарный, но крупный пакет акций американской Rowan, также специализирующейся на дата-центрах.

В апреле Blackstone объявила о создании специального ИИ-подразделения Blackstone N1 (BXN1). Представители последней заявили, что для создания масштабных ИИ-платформ недостаточно просто денег. Необходимо правильно выбранные партнёры, правильная структура взаимодействия и убеждённость в необходимости поддержки тех или иных уникальных возможностей. TPU Google, развивающиеся более десяти лет, стали важной частью ИИ-экономики и именно для инвестиций в подобные решения создавалась BXN1.

