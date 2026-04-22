Anthropic ищет аналитика для оценки геополитических рисков и угроз персоналу, офисам и дата-центрам

Компания Anthropic ищет «аналитика в области геополитической разведке» (Geopolitical Intelligence Analyst), готового оценивать риски для её сотрудников и бизнес-процессов со стороны государств, сообщает Datacenter Dynamics. Специалист войдёт в состав глобальной команды компании, занимающейся вопросами безопасности, разведки и защиты.

Предполагается, что аналитик станет «проводить сбор и анализ развединформации из всех источников» — для выявления, оценки и выстраивания приоритетов в сфере геополитических рисков и угроз со стороны государственных структур «для компании Anthropic, её персонала и деятельности». В том числе речь идёт о поиске возникающих очагов напряжённости геополитического уровня, политических изменений и макро-трендов, способных повлиять на работу Anthropic или стратегическое позиционирование компании.

Согласно тексту вакансии, предполагается подготовка аналитики для руководства Anthropic, от срочных сводок до стратегических оценок регионов и стран. Предусмотрен учёт международной обстановки при принятии компанией решений, мониторинг потенциальных кризисов, политических изменений и глобальных тенденций. Необходима оценка рисков для поездок сотрудников, международной экспансии, размещения объектов и др. Также потребуется взаимодействие с внешними экспертами, государственными структурами и отраслевыми партнёрами — для обмена информацией об угрозах компаниям, действующих на рынке передовых ИИ-решений.

Ожидается, что соискатель будет иметь степень бакалавра в области международных отношений, политологии или смежных дисциплин, иметь 5–8 лет опыта анализа геополитических рисков, независимо действовать с минимальным контролем со стороны руководства, а также работать по гибкому графику, постоянно находясь на связи в случае международных кризисов и важных геополитических событий в целом.

Сейчас компания работает из США, её штаб-квартира находится в Сан-Франциско, а дата-центры строятся по всей стране. Имеются офисы в Германии, Франции, Ирландии, Индии и Швейцарии. Дополнительно компания рассчитывает открыть региональные штаб-квартиры в Великобритании и Австралии. Также в Европе и Австралии планируется аренда ЦОД.

Геополитические риски глобальной инфраструктуре ЦОД нельзя игнорировать, поскольку только в последние недели Иран поразил несколько дата-центров американских компаний в ОАЭ и Бахрейне, а также пригрозил атаковать строящийся в рамках проекта OpenAI Stargate гигантский ЦОД G42 в ОАЭ. OpenAI сталкивалась с угрозами и в США, хотя речь шла об отдельных лицах, а не собственно государстве. Так, нападению дважды подвергся дом главы компании Сэма Альтмана (Sam Altman).

Сама Anthropic тоже стала жертвой угроз, но в её случае к этому приложили руку непосредственно американские власти. Пентагон назвал Anthropic угрозой для цепочки поставок после того, как компания отказалась предоставлять услуги на условиях военного ведомства, требовавшего организовать массовое наблюдение и поддержку использования полностью автономного оружия. Ситуацией попытались воспользоваться британцы, которые готовят Anthropic предложение по расширению присутствия в Соединённом Королевстве. В частности, якобы будет предложено расширение офиса Anthropic в Лондоне и «двойной листинг».

