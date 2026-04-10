Девять из десяти: CoreWeave заключила с Meta✴ сделку на $21 млрд и тут же подписала контракт с Anthropic

Неооблачный провайдер CoreWeave заключил с Meta✴ очередной крупный договор о предоставлении вычислительных мощностей для ИИ. В рамках сделки стоимостью $21 млрд Meta✴ получит в своё распоряжение облачные ИИ-мощности до декабря 2032 года. Мощности для Meta✴ развернут в нескольких локациях, в том числе на безе NVIDIA Vera Rubin. Дополнительно CoreWeave рассчитывает привлечь $4,25 млрд за счёт продажи облигаций для финансирования текущего строительства.

Договор опирается на уже существующее соглашение стоимостью $14,2 млрд, заключенное компаниями в сентябре 2025 года, которое предусматривало предоставление облачных сервисов до декабря 2031 года. Именно под эту сделку привлекли кредит с отложенным предоставлением средств (DDL) для покупки ИИ-серверов и сопутствующей инфраструктурой. К марту 2026 года контракт вырос с $14,2 млрд до $19,2 млрд.

Новый контракт — уже второе соглашение о предоставлении ИИ-инфрастурктуры, подписанное Meta✴ в течение месяца, стоимостью более $20 млрд. В марте Meta✴ заключила сделку объёмом $27 млрд с неооблачной компании Nebius, которая тоже предоставит платформу Vera Rubin. Что касается сделки с Anthropic, то деталей пока мало. Подписано многолетнее соглашение о предоставлении ИИ-мощностей для развития семейства моделей Claude, которые будут развёрнуты поэтапно, начиная с 2026 года. CoreWeave отметила, что теперь девять из десяти лидирующих разработчиков ИИ-моделей пользуются её услугами.

Из привлекаемых $4,25 млрд часть приходится на облигации с погашением $1,25 млрд в 2031 году и конвертируемые, с погашением $3 млрд в 2032 году. Оба вида облигаций доступны институциональным покупателям в рамках частного размещения, без выпуска на открытый рынок. Неооблачная компания активно привлекает финансирование и из других источников. В 2026 году она уже получила $1 млрд от Morgan Stanley, упомянутый кредит на ИИ-ускорители и $2 млрд инвестиций от NVIDIA.

В сентябре 2025 года CoreWeave расширила соглашение с OpenAI на $6,5 млрд, доведя общую сумму контрактов до $22,4 млрд. В августе NVIDIA объявила о намерении выкупить все нераспроданные вычислительные мощности CoreWeave до 2032 года на сумму $6,3 млрд. Microsoft же и так была якорным заказчиком компании, хотя действовала в интересах OpenAI.

