Meta✴ возьмёт на вооружение «десятки миллионов» Arm-ядер AWS Graviton5

Компания Meta✴, по сообщению The Register, объявила о расширении сотрудничества с облаком AWS. Речь идёт об использовании Arm-процессоров Graviton5 для поддержания определённых ИИ-нагрузок, в частности, агентных систем. Сама AWS говорит о невероятном спросе на собственные процессоры. Крупным заказчиком является, например, Uber.

AWS представила чипы Graviton5 в конце прошлого года. Эти изделия содержат 192 ядра Neoverse V3 (Poseidon), каждое из которых имеет 2 Мбайт кеша L2. Общий объём L3-кеша составляет 192 Мбайт. Присутствуют 12 каналов памяти DDR5-8800. Утверждается, что прирост производительности достигает 25 % по сравнению с процессорами Graviton предыдущего поколения.

Meta✴ намерена использовать для своих задач «десятки миллионов» ядер Graviton5. Таким образом, компания станет одним из крупнейших клиентов, применяющих чипы собственной разработки AWS. Руководитель отдела инфраструктуры Meta✴, заявил, что сотрудничество с AWS направлено на диверсификацию вычислительных ресурсов. По его словам, это необходимо в свете реализации масштабных проектов в области ИИ.

Ранее Meta✴ объявила о стратегическом партнёрстве с компанией Arm Holdings, которое направлено на «масштабирование эффективности ИИ на каждом уровне вычислений, охватывающем ПО и инфраструктуру ЦОД». В частности, Meta✴ намерена использовать чипы Arm AGI, специально оптимизированные для агентного ИИ. Однако, как уточняет The Register, эти изделия начнут поступать в дата-центры Meta✴ не ранее конца текущего года, поэтому компания пока будет разворачивать соответствующие нагрузки на базе Graviton5 в облаке AWS.

Аналитики Counterpoint Research прогнозируют, что к 2029 году на Arm-решения будет приходиться до 90 % рынка серверных ASIC-изделий, ориентированных на ИИ. Между тем сама Meta✴ проектирует фирменные ИИ-ускорители MTIA, которые в зависимости от модификации могут применяться для обучения моделей, инференса и пр.

