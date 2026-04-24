Meta✴ возьмёт на вооружение «десятки миллионов» Arm-ядер AWS Graviton5

 
aws ff graviton hardware ии облако сделка

Компания Meta, по сообщению The Register, объявила о расширении сотрудничества с облаком AWS. Речь идёт об использовании Arm-процессоров Graviton5 для поддержания определённых ИИ-нагрузок, в частности, агентных систем. Сама AWS говорит о невероятном спросе на собственные процессоры. Крупным заказчиком является, например, Uber.

AWS представила чипы Graviton5 в конце прошлого года. Эти изделия содержат 192 ядра Neoverse V3 (Poseidon), каждое из которых имеет 2 Мбайт кеша L2. Общий объём L3-кеша составляет 192 Мбайт. Присутствуют 12 каналов памяти DDR5-8800. Утверждается, что прирост производительности достигает 25 % по сравнению с процессорами Graviton предыдущего поколения.

Meta намерена использовать для своих задач «десятки миллионов» ядер Graviton5. Таким образом, компания станет одним из крупнейших клиентов, применяющих чипы собственной разработки AWS. Руководитель отдела инфраструктуры Meta, заявил, что сотрудничество с AWS направлено на диверсификацию вычислительных ресурсов. По его словам, это необходимо в свете реализации масштабных проектов в области ИИ.

Источник изображения: AWS

Ранее Meta объявила о стратегическом партнёрстве с компанией Arm Holdings, которое направлено на «масштабирование эффективности ИИ на каждом уровне вычислений, охватывающем ПО и инфраструктуру ЦОД». В частности, Meta намерена использовать чипы Arm AGI, специально оптимизированные для агентного ИИ. Однако, как уточняет The Register, эти изделия начнут поступать в дата-центры Meta не ранее конца текущего года, поэтому компания пока будет разворачивать соответствующие нагрузки на базе Graviton5 в облаке AWS.

Аналитики Counterpoint Research прогнозируют, что к 2029 году на Arm-решения будет приходиться до 90 % рынка серверных ASIC-изделий, ориентированных на ИИ. Между тем сама Meta проектирует фирменные ИИ-ускорители MTIA, которые в зависимости от модификации могут применяться для обучения моделей, инференса и пр.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам.

Источник:

Постоянный URL: https://servernews.ru/1140615
« Назад к ленте

Комментарии

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;