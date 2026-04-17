«Группа Астра» выпустила инструмент для бесшовной миграции с Windows на Astra Linux

«Группа Астра» объявила о коммерческом релизе Astra Migration — инструмента для автоматизированного и управляемого переноса рабочих станций с операционной системы Windows на российскую платформу Astra Linux.

Astra Migration представляет собой комплексное клиент-серверное решение для массового перевода рабочих мест на ОС отечественной разработки. Клиентский модуль продукта — Astra Migration App — централизованно устанавливается на исходную Windows, инвентаризирует рабочую станцию и информирует пользователя о ходе миграции на всех этапах перехода при минимальном участии с его стороны. Серверная часть — Astra Migration Server — предоставляет IT-администратору единую панель управления: настройку сценариев миграции, формирование волн перехода, мониторинг статусов устройств в режиме реального времени и контроль блокеров.

Astra Migration обеспечивает перенос пользовательских данных и настроек, проверку совместимости программного обеспечения и оборудования, а также возможность отката к исходной ОС в случае необходимости. В текущей версии поддерживается режим параллельной установки Dualboot — Windows и Astra Linux сосуществуют на одном устройстве, с переносом пользовательских данных и настроек в рамках поддерживаемого сценария. Режим полной замены ОС с переносом данных появится в следующих обновлениях продукта. Все этапы миграции — от инвентаризации исходной системы до финального перехода на Astra Linux — полностью управляемы и прозрачны для IT-администратора.

По заверениям «Группы Астра», продукт кратно — в десятки раз — ускоряет процесс миграции по сравнению с ручным переводом на Astra Linux, обеспечивая при этом параллельную обработку более 100 рабочих станций одновременно.

