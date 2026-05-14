«Группа Астра» запустила отечественное облако Astra Cloud на российских Arm-процессорах Baikal-S

«Группа Астра» объявила о запуске облачного сервиса Astra Cloud, построенного на российских процессорах Baikal-S от компании «Байкал Электроникс» и ориентированного, в первую очередь, на критическую информационную инфраструктуру. Компания подчеркнула, что это первое в стране коммерческое облако, весь технологический стек которого, начиная от чипа и заканчивая конечным сервисом, разработан в России.

«Группа Астра» отметила, что ключевым условием формирования суверенной и безопасной среды для субъектов КИИ является использование экосистемного и платформенного подхода, при котором контролируется каждый технологический слой, включая низкоуровневое аппаратное обеспечение. Astra Cloud на Baikal-S призвано обеспечить такую среду российским предприятиям: полная импортонезависимость с полным соответствием на уровне архитектуры регуляторным требованиям, которые вступают в силу с января 2028 года.

Генеральный директор Astra Cloud заявил, что компания нацелена на создание сквозной технологию в облаке — от российского центрального процессора до конечного сервиса для использования заказчиком. «Для нас здесь нет выбора между “российским” и “эффективным”. Облако Astra Cloud на Baikal-S — это прямое и честное соответствие мировому Arm-стандарту, и мы даём бизнесу инструмент для спокойного перехода на доверенную инфраструктуру уже сегодня, а не в последнюю ночь перед дедлайном», — сообщил он.

Также это один из первых в России облачных сервисов с использованием Arm-архитектуры, отличающейся высокой энергоэффективностью, что снижает операционные расходы, обеспечивая высокую производительность обработки современных облачных нагрузок (AI/ML, СУБД или веб-сервисы) и более низкую совокупную стоимость владения (TCO) по сравнению с x86-решениями, говорит компания. Она отмечает, что Arm-архитектура получила признание среди гиперскейлеров, которые используют её в своих собственных CPU, что в целом укрепляет программную экосистему.

У Microsoft есть Arm-процессоры Cobalt 200, у AWS — Graviton 5, у Alibaba Cloud — Yitian 710, а у Google — Axion. Среди крупных независимых поставщиков серверных процессоров можно выделить Ampere Computing (активно используется Oracle), которая теперь принадлежит SoftBank, и Huawei, активно использующую процессоры Kunpeng в своей продукции, в том числе в облаке. Собственные процессоры также готовят сама Arm, Qualcomm и Fujitsu. Последние, как и чипы NVIDIA Vera, ориентированы в первую очередь на ИИ.

Компания «Байкал электроникс» поставила в Россию не менее 85 тыс. процессоров собственной разработки, включая модели Baikal-T, Baikal-M и Baikal-S, но из-за санкций производство чипов пришлось прекратить, а также отменить выпуск Baikal-S. Также пришлось отменить планы по старту серийного производства в 2025–2026 гг. 128-ядерных серверных Arm-процессоров второго поколения Baikal-S2. Однако вскоре будут доступны и они.

«Группа Астра» также готовит для партнёров и интеграторов совместные пакеты поставки, чтобы обеспечить их не только технологией, но и отлаженными коммерческими сценариями её внедрения. Например, в публичном облаке Astra Cloud с Baikal-S заказчик получит защищённую аттестованную инфраструктуру и приложения в ЦОД Astra Cloud, предоставляемые как сервис, для использования под конкретные бизнес-задачи (от пилота до промышленной нагрузки) без надобности в создании собственной аппаратной площадки.

В свою очередь, частное облако на Baikal-S — это выделенная инфраструктура в контуре заказчика для тех, кому важен контроль с максимальной изоляцией данных. Также предлагается ПАК XCloud на Baikal-S — готовая облачная платформа «под ключ», которая разворачивается либо в контуре заказчика по лицензии, либо в ЦОД Astra Cloud по подписке. Пока что предоставляется IaaS (узлы 2 × 48 ядер, 128–768 Гбайт RAM, 1 Тбайт системный диск + HDD/SSD), а в будущем появятся VDI, Kubernets, почтовая служба и т.д. — всё, что запланировано к реализации в платформе Astra Cloud, будет доступно и на Baikal S.

В настоящее время облако Astra Cloud на Baikal-S проходит финальную доработку на реальных нагрузках в «Группе Астра». Речь, в частности, о полноценном развёртывании платформы 1С. Ожидается, что до конца июля для избранных клиентов будет открыт пилотный доступ в неаттестованном сегменте с возможностью бесплатного тестирования до конца года. Также в этом году будет запущен аттестованный сегмент с дальнейшим расширением сервисов для разработчиков и коммерческой подписки.

Одновременно с облачной инфраструктурой Astra Cloud предоставит готовую платформу разработки, включающую репозитории кода, CI/CD-конвейеры и инструменты безопасной разработки, что позволит заказчикам существенно ускорить адаптацию приложений под архитектуру Baikal-S без необходимости в самостоятельном построении DevOps-цепочек. Также компания планирует в течение этого года дополнить облако Astra Cloud на Baikal-S GPU-серверами для ИИ- и HPC-задач, чтобы позволит запускать ИИ-нагрузки на полностью отечественном стеке без необходимости параллельного использования зарубежных ИИ-облаков для машинного обучения.

Для участия в пилоте Astra Cloud на Baikal-S компаниям необходимо заполнить заявку на предтестирование и предзаказ IaaS на Baikal-S, указав планируемые сценарии использования — например, перенос продуктивных нагрузок, разработка и CI/CD, запуск ИИ-задач или отработка сценариев отказоустойчивости. Это позволит компании заранее подобрать конфигурацию ресурсов под реальный профиль заказчика и сопроводить пилот методически.

«Группа Астра» выразила уверенность в том, что облако на Baikal-S в ближайшем будущем станет «стандартом для российских значимых объектов, а в горизонте двух-пяти лет — основой для экспорта доверенной инфраструктуры». Компания приглашает к сотрудничеству разработчиков, вендоров в сфере информационной безопасности и облачных интеграторов, которые «видят в технологическом суверенитете пространство для качественного рывка».

