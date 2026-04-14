«Группа Астра» представила неизменяемый режим Astra Linux Server для контейнерных сред

«Группа Астра» сообщила о включении в состав серверной операционной системы Astra Linux Server неизменяемого режима работы программной платформы.

При активации неизменяемого режима базовая файловая система Astra Linux Server остаётся неизменной во время работы. Системные компоненты, исполняемые файлы и настройки ОС формируются из предварительно подготовленных образов и не могут быть изменены в процессе эксплуатации. Всё прикладное ПО запускается исключительно в контейнерах. Режим поддерживает работу как отдельных узлов с Docker и Podman, так и полноценных Kubernetes-кластеров.

Подобный подход уже реализован в ряде зарубежных Linux-дистрибутивов — Fedora CoreOS, openSUSE MicroOS, Ubuntu Core и других. Astra Linux Server предлагает собственную реализацию, адаптированную под российские требования к защите информации, с сохранением всех встроенных средств защиты Astra Linux Special Edition 1.8, сертифицированных ФСТЭК России.

Неизменяемый режим снижает поверхность атаки: в состав образа входят только необходимые компоненты ядра, средства защиты и инструменты контейнеризации. Системные файлы защищены от вредоносного ПО, несанкционированных изменений и ошибок администратора. Действия администратора в рабочем режиме ограничены, что обеспечивает дополнительный контроль над состоянием ОС. Режим поддерживает работу в полностью закрытых контурах без постоянного доступа к внешним репозиториям.

Неизменяемый режим Astra Linux Server ориентирован на Enterprise-сегмент — организации с большим парком серверов, высокими нагрузками и потребностью в масштабировании: финансовый сектор, промышленность, здравоохранение, транспортную отрасль и государственный сектор.

