«Группа Астра» представила Clouden — решение для централизованного управления гибридной и мультиоблачной инфраструктурой

«Группа Астра» вывела на рынок Clouden — решение для централизованного управления гибридной и мультиоблачной инфраструктурой. Разработка отвечает на ключевой запрос рынка — потребность в едином инструменте для управления разнородными средами, включая физические серверы, разные платформы виртуализации и публичные облака.

Clouden относится к категории продуктов Cloud Management Platform (CMP). Комплекс поддерживает работу с системами VMmanager, DCImanager, VMware vSphere, VMware vCloud Director + NSX-T, OpenStack, ZVirt, OpenNebula, позволяет автоматизировать развёртывание сервисов для заказчиков, включает инструменты инвентаризации и диагностики оборудования, обеспечивает управление географически распределёнными инфраструктурами и в полной мере отвечает задачам импортозамещения программного обеспечения.

Clouden обеспечивает сквозную автоматизацию, имеет встроенную BI-аналитику для прогнозирования затрат, портал самообслуживания и гибкую систему тарификации.

Платформа включена в реестр Минцифры и предназначена для средних и крупных компаний, государственных структур, а также организаций с распределённой филиальной сетью.

