«Группа Астра» с 1 января 2026 года повысит стоимость продуктов и услуг — рост цен может достигнуть 40 %

«Группа Астра» намерена с 1 января 2026 года повысить стоимость ряда своих продуктов и сервисов в рамках ежегодной плановой индексации цен. Пересмотр стоимостных показателей затронет программные решения вендора, а также услуги технической поддержки.

По словам компании, рост цен составит в среднем от 10 до 12 % от текущего уровня. При этом с учётом находящегося на рассмотрении в Государственной думе законопроекта № 1026190-8, который предусматривает отмену льготы по НДС для IT-организаций, предусмотренной подп. 26 п. 2 ст. 149 налогового кодекса РФ, «Группа Астра» не исключает, что дополнительно стоимость ПО и услуг может быть увеличена на сумму НДС по ставке 22 %. Таким образом, в случае принятия законопроекта без изменений, цены могут быть увеличены до 37–40 % с учётом НДС, говорит компания.

Грядущую индексацию цен в «Группе Астра» объясняют не только возможным увеличением налоговой нагрузки, но и ростом расходов на персонал, а также запланированными инвестициями в разработку новых и поддержку имеющихся программных решений.

«Группа Астра» является одним из лидеров отечественного рынка IT в области разработки программного обеспечения и средств защиты информации. Штат компании насчитывает свыше 2300 специалистов, а продукты «Группы Астра» используются во всех отраслях экономики: в ведущих энергетических и нефтегазовых компаниях, в организациях финансового сектора, а также в госкомпаниях и госкорпорациях, в медицине и образовании. Все решения разработчика включены в реестр российского ПО.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: