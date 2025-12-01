Состоялся релиз Astra Automation 2.0 — новой версии корпоративной платформы автоматизации IT-операций

 
«Группа Астра» сообщила о выпуске на рынок обновлённого программного комплекса Astra Automation 2.0, предназначенного для автоматизации множества рутинных операций по управлению IT-инфраструктурой организации и позволяющего сократить затраты на поддержку и администрирование вычислительных систем.

Платформа Astra Automation построена на базе открытого проекта Ansible, поддерживает управление Windows- и Linux-узлами, подходит для серверных, сетевых, облачных и прочих IT‑инфраструктур любого размера. Продукт позволяет автоматизировать решение следующих задач:

  • развёртывание IT-инфраструктуры на базе различных операционных систем, используя как физическое оборудование, так и виртуальное окружение в необходимых сочетаниях;
  • управление объектами облачной инфраструктуры, включая их создание, настройку и обновление;
  • установка и настройка программного обеспечения, включая одиночные приложения и комплексы;
  • управление сетевым оборудованием от различных производителей;
  • настройка системы безопасности для приведения её в соответствие с требованиями регуляторов.

Программный комплекс можно как развернуть, так и использовать в полностью закрытом контуре организации без доступа в интернет.

Источник изображения: astra-automation.ru

Платформа Astra Automation версии 2.0 получила доработанный инсталлятор, новый, выполненный в формате единой консоли пользовательский интерфейс и поддержку Kubernetes. Перед стартом система автоматически проверяет важные параметры: свободное место, доступность узлов, права записи, корректность настроек. Если что-то не так, процесс не запускается и показывает, как исправить. Это экономит время и снижает риск срывов.

Система Astra Automation зарегистрирована в реестре российского ПО и подходит для задач импортозамещения.

