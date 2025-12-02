ОС Astra Linux для рабочих станций дополнилась новым репозиторием и двумя уровнями технической поддержки

«Группа Астра» сообщила об изменениях в условиях технической поддержки операционной системы Astra Linux для рабочих станций. Разработчиком введены новые уровни поддержки для коммерческих компаний среднего и малого бизнеса — «Базовый» и «Расширенный». Также в рамках поддержки теперь доступен репозиторий Neo с актуальными стабильными версиями open-source ПО и оперативными обновлениями.

Репозиторий Neo представляет собой сервис поставки востребованного и актуального свободного ПО, инструментов администрирования и разработки, доступный в рамках технической поддержки всех уровней. Все включаемые в репозиторий open-source версии софта и программные компоненты проходят проверку на известные вирусы, тестируются на совместимость с операционной системой Astra Linux. Обладатели активных сертификатов технической поддержки всех уровней могут создавать запрос на добавление в репозиторий новых программных компонентов.

«Мы провели серию интервью с клиентами и выяснили, что требования к технической поддержке у корпораций и компаний сегмента СМБ существенно различаются. Для среднего и малого бизнеса часть услуг оказалась неактуальна, — поясняют в «Группе Астра». — На основе выявленных ключевых потребностей мы разработали два новых уровня технической поддержки — «Базовый» и «Расширенный», которые подходят сегменту среднего бизнеса как по составу услуг, так и по стоимости. Оба уровня включают возможность перехода на очередные обновления Astra Linux и, наряду с уровнями «Стандартный» и «Привилегированный», предоставляют клиентам право запрашивать добавление необходимого программного обеспечения и инструментов администрирования в Neo-репозиторий».

Нововведения также коснулись компаний среднего и малого бизнеса. Согласно лицензионному соглашению, под понятие СМБ попадают коммерческие организации, не являющиеся частью холдинговой структуры, со среднесписочной численностью до 2,5 тыс. работников. По данным «Группы Астра», в 2025 году количество таких коммерческих заказчиков ОС Astra Linux в десктопной редакции увеличилось на 32,8 %.

