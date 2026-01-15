Microsoft прекратила расширенную поддержку Windows Server 2008 — даже за деньги

Microsoft без лишнего шума закончила поддержку операционной системы, выпущенной 18 лет назад — Windows Server 2008 на платформе Windows Vista теперь официально заброшена, сообщает The Register.

14 января 2020 года прекратилась расширенная поддержка для всех пользователей (Extended Support) системы под кодовым названием Longhorn Server. С 2020 по 2023 гг. действовала программа Extended Security Updates (ESU) — платные обновления безопасности для всех желающих. При переносе сервера в облако Azure бесплатные обновления предоставлялись ещё год, до 9 января 2024 года. Наконец, 13 января 2026 года полностью прекратилась поддержка даже для тех клиентов, кто оплатил действующий контракт Premium Assurance (PA).

Стоит отметить, что Extended Security Updates (ESU) предлагалась для того, чтобы заменить Premium Assurance (PA), если та была куплена до 2018 года и была платным дополнением плана Software Assurance со сроком действия шесть лет. В своё время Microsoft пообещала выполнять обязательства, связанные с предоставление обновлений покупателям PA.

Теперь продукты на платформе Windows Vista, анонсированной в 2006 году и ставшей общедоступной в 2007-м, более не поддерживается. Сама Windows Server 2008 увидела свет в 2008 году. Отдельно отмечается общая длительность сопровождения — фактически поддержка для платформы Vista осуществлялась дольше, чем для XP.

