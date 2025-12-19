Microsoft добавила нативную поддержку NVMe в Windows Server 2025 с выпуском накопительного обновления за октябрь. Теперь современные твердотельные накопители более эффективно работают с Windows Server. Это стало возможным благодаря переработанному стеку хранения данных, который больше не рассматривает все накопители в качестве устройств с интерфейсом SCSI, не позволяющего использовать все возможности флеш-памяти.

Ранее Windows Server преобразовывала NVMe-команды в команды SCSI, что приводило к замедлению скорости чтения/записи даже в высокопроизводительных конфигурациях и дополнительным накладным расходам. Теперь нативная поддержка NVMe стала общедоступной (GA), хотя по умолчанию она отключена. Компания сообщила, что также был переработан весь процесс обработки I/O для обеспечения «экстремальной» производительности.

«Этот релиз — результат тесного сотрудничества наших инженерных команд и партнёров по оборудованию, и он служит краеугольным камнем в модернизации нашей системы хранения данных», — говорит компания. Новая подсистема коренным образом меняет производительность хранилищ, обеспечивая до 3,3 млн IOPS на PCIe 5.0 SSD и более 10 млн IOPS на HBA, одновременно снижая задержку за счёт оптимизированных, неблокирующих путей I/O. Кроме того, снижается нагрузка на CPU.

В отличие от предыдущего стандарта, NVMe был разработан с нуля для флеш-памяти и поддерживает до 64 тыс. очередей, при этом каждая очередь способна обрабатывать до 64 тыс. команд одновременно, тогда как SCSI изначально был ориентирован на работу с одной очередью с небольшой глубиной команд, говорит компания. Кроме того, Windows Server 2025 поддерживает и расширенные возможности NVMe, что гарантирует совместимость с накопителями следующего поколения.

Базовое тестирование производительности с помощью DiskSpd.exe показывает, что при включенном Native NVMe в WS2025 обеспечивают до 80 % больше операций IOPS и сокращение до 45 % циклов CPU на операцию I/O при случайном чтении 4K-блоками на томах NTFS по сравнению с WS2022. Следует отметить, что нативная поддержка NVMe была добавлена в стек Windows Server спустя 12 лет после выхода NVMe и многолетней его поддержки в ядре Linux.

Источник: