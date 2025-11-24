Российская служба каталогов ALD Pro дополнилась ИИ-помощником для системных администраторов

«Группа Астра» представила новую разработку — ИИ-ассистент для службы каталогов ALD Pro.

Программный комплекс ALD Pro предназначен для автоматизации и централизованного управления рабочими станциями, иерархией подразделений и групповыми политиками, а также прикладными сервисами для IT-инфраструктур организаций различного масштаба. Продукт может использоваться в качестве замены Microsoft Active Directory и учитывает интересы администраторов и пользователей компаний, переходящих на отечественный софт. ALD Pro включён в дорожную карту «Новое общесистемное программное обеспечение»; решению присвоен статус «особо важного продукта» в рамках программы Минцифры России. Система соответствует требованиям ФСТЭК по 2-му уровню доверия и может использоваться в организациях, предъявляющих высокие требования к безопасности корпоративного ПО.

Встроенный в ALD Pro интеллектуальный ассистент избавляет системных администраторов от необходимости вручную искать информацию: теперь точный ответ на любой вопрос по работе со службой каталогов можно получить буквально за несколько секунд. Для формулировки запроса не требуется знание специальных команд или терминов. ИИ-помощник обеспечивает мгновенный доступ к знаниям, минимизируя простои в работе, и автоматизирует рутинный поиск, высвобождая время сотрудников для более важных задач. Кроме того, ассистент значительно ускоряет адаптацию новых сотрудников, предоставляя им встроенную экспертную поддержку и сокращая время на обучение.

«На кейсе ALD Pro мы доказали, что локально размещённые большие языковые модели, настроенные под конкретные задачи, демонстрируют свыше 70 % качественных ответов и значительно снижают нагрузку на техническую поддержку. ИИ-помощник — незаменимый инструмент для компаний на этапе импортозамещения, позволяющий им быстро адаптироваться к изменениям. Внедрение таких решений позволяет ускорить онбординг сотрудников и повысить общую продуктивность команд на 30–40 %», — отмечает «Группа Астра».

