Российская служба каталогов ALD Pro дополнилась редакциями для малого и среднего бизнеса

«Группа Астра» объявила о выпуске двух новых версий службы каталогов ALD Pro — Lite и Lite Plus. Обе редакции предназначены для предприятий малого и среднего бизнеса и различаются лимитом управляемых устройств: в пакет ALD Pro Lite входят до 50 устройств, в ALD Pro Lite Plus — до 100 устройств.

В состав каждой версии продукта входят контроллер домена, операционная система Astra Linux Server с уровнем защиты «Смоленск», а также набор базовых IT‑сервисов: репозиторий пакетов, файловый сервер, сервер печати, DHCP, инструменты для установки операционной системы по сети, аудита и мониторинга. Все ограничения и условия использования зафиксированы в лицензионном соглашении (EULA).

Программный комплекс ALD Pro предназначен для автоматизации и централизованного управления рабочими станциями, иерархией подразделений и групповыми политиками, а также прикладными сервисами для IT-инфраструктур организаций различного масштаба. Продукт может использоваться в качестве замены Microsoft Active Directory и учитывает интересы администраторов и пользователей компаний, переходящих на отечественный софт. ALD Pro включён в дорожную карту «Новое общесистемное программное обеспечение»; решению присвоен статус «особо важного продукта» в рамках программы Минцифры России. Система соответствует требованиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по 2-му уровню доверия и может использоваться в организациях, предъявляющих высокие требования к безопасности корпоративного ПО.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: