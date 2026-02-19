«Группа Астра» и «Банк ПСБ» создадут центр ИБ-компетенций и разработки доверенных отраслевых решений

«Группа Астра» и «Банк ПСБ» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности.

Подписанный «Группой Астра» и «Банком ПСБ» документ предполагает создание совместного предприятия, деятельность которого будет сосредоточена на реализации комплекса мер в области защиты информационных активов и цифровых процессов. Приоритетными направлениями станут развёртывание и эксплуатация единой сервисной платформы для централизованного предоставления ИБ-услуг, в том числе для дочерних компаний финансовой организации. Параллельно будут идти разработка и вывод на рынок линейки специализированных решений для наращивания безопасности IT-систем: различных сервисов, платформенных и программно-аппаратных комплексов.

«Мы уверены, что вместе с коллегами достигнем качественного прорыва в обеспечении информационной безопасности, объединив экспертизу в сфере защиты финансовых систем и передовые отечественные технологии. Создание совместного предприятия станет не только инструментом минимизации операционных рисков, но и точкой роста для стратегической перспективы: мы планируем сформировать самодостаточную экосистему, способную задавать отраслевые стандарты киберустойчивости, стать драйвером для развития смежных направлений и укрепить позиции российских решений в высокотехнологичном сегменте», — говорится в заявлении «Группы Астра».

