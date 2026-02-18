Lenovo обвинили в массовой передаче данных американцев в Китай

Американская юридическая группа Almeida обвинила Lenovo в нарушении правил Программы безопасности данных (Data Security Program, DSP) Министерства юстиции США, направленной на защиту личной информации граждан и правительственных данных от иностранных угроз.

В иске, поданном Almeida от имени Спенсера Кристи (Spencer Christy) из Сан-Франциско, сообщается, что эти правила были «введены для предотвращения получения враждебными странами больших объёмов поведенческих данных, которые могли бы быть использованы для слежки, анализа или эксплуатации поведения американских граждан». Также истец отметил, что правило Министерства юстиции США «ясно указывает на запрет передачи информации об американских потребителях китайским организациям через автоматизированные рекламные системы и связанные с ними базы данных с необходимым контролем».

В иске указывается, что пороговое значение для «подпадающих под действие правил персональных данных» составляет 100 тыс. и более граждан США, и перечисляется ряд потенциальных идентификаторов, от номеров государственных и финансовых счетов до IMEI, MAC-адресов и номеров SIM-карт, демографических данных и рекламных идентификаторов. Также в документе утверждается, что веб-сайт Lenovo «использует трекеры, которые раскрывают данные о поведении американцев иностранным противникам».

«Когда пользователь попадает на главную страницу веб-сайта, веб-сайт загружает многочисленные собственные и сторонние системы для отслеживания, которые измеряют и записывают пользовательские данные», — говорится в иске, подразумевая, в том числе, трекеры TikTok, Facebook✴, Microsoft и Google.

Как утверждают истцы, это позволяет китайской компании собирать большие объёмы персональных данных, и «Lenovo сознательно разрешает доступ к таким большим объёмам конфиденциальных персональных данных США и их передачу организациям или лицам, которые соответствуют критериям, установленным правилом Министерства юстиции США, включая её иностранные материнские компании, которые прямо или косвенно контролируются субъектами в Китае, такими как Lenovo Group».

Это означает, что Lenovo Group, действующая под юрисдикцией Китая, «может использовать эти данные для создания подробных досье на жителей США, выявления психологических или финансовых уязвимостей и преследования лиц, занимающих ответственные должности, таких как юристы, военнослужащие, журналисты, политики или диссиденты», утверждают юристы Almeida, отметив, что эти данные могут быть «использованы в качестве оружия для профилирования, принудительного преследования или даже шантажа».

В иске сообщается, что истец неоднократно посещал веб-сайт Lenovo в ноябре и декабре 2025 года, что привело к срабатыванию трекеров, что нарушило «его разумные ожидания неприкосновенности частной жизни» и повлекло за собой «несанкционированное раскрытие личной информации иностранной организации». Истец потребовал присвоить иску статус коллективного, а также взыскать с ответчика «компенсации, понесённые убытки и незаконно полученные средств», и «урегулировать убытки в размерах, которые будут определены судом и/или присяжными».

В ответ на просьбу ресурса The Register прокомментировать обстоятельства дела, компания Lenovo сообщила: «Любые предположения о неправомерном обмене данными клиентов со стороны Lenovo являются ложными. Мы серьёзно относимся к конфиденциальности и безопасности данных и соблюдаем все применимые законы и правила защиты данных во всем мире, включая строгие требования США. Наша практика работы с данными прозрачна, законна и направлена на защиту наших клиентов».

The Register отметил, что в иске не уточняется, допустимо ли само по себе использование трекеров, которые могут быть использованы для составления профилей отдельных лиц и потенциального воздействия на лиц, занимающих ответственные должности.

