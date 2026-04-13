Red Hat уволила сотни программистов в Китае, чтобы перенести разработку в Индию

Похоже, Red Hat полностью ликвидировала команду разработки в Китае, не считая более страну приоритетной для своего бизнеса. Большая часть разработчиков теперь будет Индии, сообщает The Register. Ранее в Сети появились слухи о роспуске китайского подразделения Red Hat, а после появился пост от имени старшего разработчика (principal software engineer) Red Hat China, который в минувший четверг лишился доступа к корпоративной сети, а через некоторое время получил уведомление от руководства о том, что компания смещает фокус на центры разработки в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC).

Китайские СМИ сообщают о 300–500 уволенных, а также о служебной записке, разосланной техническим директором компании Крисом Райтом (Chris Wright). Согласно утекшему в Сеть документу, Red Hat подготовила «стратегию размещения», в соответствии с которой определены «ключевые места для приоритетного найма и стратегических инвестиций в кадры». Судя по всему, в Red Hat решили, что Индия является ключевой локацией для размещения сотрудников, а Китай — не является, поэтому и компания прекратит разработки в Поднебесной, перенеся большую часть рабочих мест в Индию.

В записке Райта сообщается, что уход из Китая не приведёт к чистому сокращению числа сотрудников. Также подчёркивается, что об изменениях публично объявлено не будет, поэтому официальных комментариев ждать не стоит. IBM, которой принадлежит Red Hat, заявляет, что в Индии у компании больше сотрудников, чем в США, всего около 264 тыс. человек. Ранее IBM полностью перенесла разработку ОС AIX в Индию.

Стоит отметить, что присутствие в Китае сократила не только Red Hat. Так, Microsoft покинула КНР в 2025 году после того, как выяснилось, что многие разработчики, работавшие над внедрением Azure в Пентагоне, годами работали с территории Китая. Военное ведомство заявило, что из-за Microsoft подверглось «неприемлемому риску». Red Hat так же многие годы плотно сотрудничает с различными военными структурами США, в 2024 году она заключила договор на $848 млн в рамках реализуемой Пентагоном Enterprise Software Initiative. Возможно, компания намерена продемонстрировать приверженность обеспечению национальной безопасности США, чтобы избежать возможных проблем в будущем.

Хотя Китай является гигантским рынком ПО и IT-технологий в целом, его власти всё чаще рекомендуют участникам инвестировать в местные разработки. Поскольку значительная часть кода Red Hat относится к open source, китайские структуры от ухода компании не особенно пострадают, тем более что Red Hat не собирается прекращать продажи коммерческих продуктов в стране. Некоторые проблемы может испытать сама Red Hat, поскольку в Китае немало талантливых программистов. Тем не менее, как отмечает The Register, это в некоторой степени нивелируется тем, что в стране уникально нормативно-правовая база и правила, в частности предписывающие крупным компаниям нанимать представителей КПК.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: