Техногиганты тысячами сокращают сотрудников. Meta✴ рассчитывает уволить значительную часть персонала, а Microsoft предлагает уволиться самостоятельно. Это происходит на фоне ужесточения конкуренции за первенство на рынке ИИ-решений, стремительного роста зарплат специалистов в области ИИ и увеличения капитальных затрат на ИИ ЦОД, передаёт Bloomberg.

Сокращения в Meta✴ коснутся приблизительно 8 тыс. сотрудников, это около 10 % штата компании. Meta✴ официально подтвердила давно ходившие слухи о сокращениях. Правда, в марте источники Reuters говорили о сокращении пятой части штата. Ожидается, что высвободившиеся средства потратят на приоритетные сферы деятельности, а агентство Bloomberg недавно сообщало, что компания не намерена заполнять около 6 тыс. вакантных должностей.

Meta✴ уже проинформировала инвесторов, что в 2027 году её расходы составят $162–$169 млрд (€143-150 млрд), а капитальные затраты, связанные с ИИ, в 2026 году должны составить от $115 до $135 млрд. Это связано с тратами на инфраструктуру и растущими зарплатами, предлагаемыми специалистам по ИИ. По данным экспертов Wedbush, Meta✴ использует ИИ-инструменты для автоматизации задач, ранее требовавших больших команд, что даёт компании возможность оптимизировать операции с сокращением затрат и сохранением производительности. Также растёт потребность в «более компактной» рабочей инфраструктуре.

В четверг о намерении избавиться от тысяч сотрудников в США объявила и компания Microsoft. Однако она предлагает выплату компенсаций за добровольные увольнения. По данным источников, знакомых с планом компании, в начале мая техногигант предложит уволиться приблизительно 8750 сотрудникам, это около 7 % американского персонала. По данным CNBC, уволиться будут предлагать тем, у кого сумма возраста и стажа составляет 70 и более лет, но на топ-менеджеров это не распространяется.

Microsoft решила не прибегать к более «грубым» методам массовых увольнений, какие используют Meta✴ и Oracle, но даёт возможность покинуть компанию «на собственных условиях». Впрочем, необходимость сокращений, вероятно, и в этом случае обусловлена огромными затратами на создание ИИ-инфраструктуры. В 2026 финансовом году капитальные затраты компании должны составить $120 млрд, а то и $160 млрд.

На содержание растущей сети ЦОД и сопутствующие расходы вроде инструментов вроде Copilot компания Microsoft потратила миллиарды долларов. По данным CNBC, получившего образцы внутренней переписки топ-менеджмента Microsoft, бизнес «желает предоставить имеющим на это право сотрудникам «возможность сделать новый шаг на своих собственных условиях при щедрой поддержке со стороны компании».

