Reuters: Meta✴ планирует уволить каждого пятого, чтобы компенсировать расходы на ИИ-проекты

Компания Meta✴ намерена провести масштабные сокращения штата, способные затронуть 20 % сотрудников или даже более. Предполагается, что это поможет компенсировать большие расходы на создание ИИ-инфраструктуры и «подготовиться» к повышению эффективности, связанному с массовым внедрением ИИ, сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с вопросом.

Источники свидетельствуют, что точная дата сокращений ещё не названа и их масштабы ещё не определены. По некоторым сведениям, топ-менеджмент недавно уведомил ряд других руководителей Meta✴ о предстоящих событиях и поручил начать планирование сокращения расходов. В самой компании поспешили заявить, что речь идёт о «спекулятивных заявлениях» и «теоретических выкладках».

Если Meta✴ согласует увольнение 20 % сотрудников, это станет самым значимым для компании раундом сокращений с момента реструктуризации в конце 2022 — начале 2023 года. Этот период тогда назывался «годом эффективности», когда было уволено в общей сложности более 20 тыс. человек. По последним данным, на 31 декабря 2025 года в компании работало около 79 тыс. человек.

В последнее время глава Meta✴ Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) поощряет более активное участие компании в ИИ-проектах. Для привлечения лучших специалистов в области ИИ предлагаются крупные компенсационные пакеты: выплаты новой команде для создания «суперинтеллекта» на ближайшие четыре года оценивались в сотни миллионов долларов.

Более того, компания заявляла о намерении инвестировать $600 млрд в строительство ЦОД к 2028 году. Не так давно сообщалось, что компания тратит не менее $2 млрд на покупку китайского ИИ-стартапа Manus и др. При этом Цукерберг ещё в январе 2026 года подчёркивал, что проекты, ранее требовавшие больших команд, теперь могут выполняться одним очень талантливым человеком.

Запланированные Meta✴ инвестиции в ИИ последовали за рядом неудач с моделями семейства Llama 4 в 2025 году. В конце концов компания отказалась от выпуска крупнейшей версии модели под названием Behemoth, планировавшейся на лето.

В текущем году команда по созданию «сверхразума» работала над восстановлением позиций компании на рынке ИИ, создав модель Avocado, однако и она не оправдала ожиданий.

В январе сообщалось, что затраты компании на связанные с ИИ расходы в 2026 году составят от $115 до $135 млрд, это превышает прогнозы аналитиков в $110,7 млрд и почти вдвое больше, чем капитальные затраты компании в 2025 году, которые составили $72,2 млрд. Роста затрат направлен на поддержку подразделения Meta✴ Superintelligence Labs (MSL), а также основной повседневной деятельности компании.

В том же месяце появилась информация, что Meta✴ создаёт подразделение Meta✴ Compute для строительства ИИ ЦОД на десятки гигаватт, в феврале появились данные, что компания получит миллионы ИИ-ускорителей Google TPU, а в марте — сведения о том, что она представила четыре новых собственных ИИ-ускорителя MTIA с FP8-производительностью до 10 Пфлопс.

