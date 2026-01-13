Meta✴ создаёт подразделение Meta✴ Compute для строительства ИИ ЦОД на десятки гигаватт

Компания Meta✴ Platforms запускает новое подразделение Meta✴ Compute, задачей которого станет надзор за проектами строительства ИИ ЦОД, активно реализуемыми IT-гигантом в последнее время. Meta✴ имеет масштабные планы расширения инфраструктуры, сообщает Silicon Angle. Курировать соответствующие проекты будет глава глобальных инфраструктурных проектов компании Сантош Джанардхан (Santosh Janardhan) совместно с одним из основателем Safe Superintelligence Дэниелем Гроссом (Daniel Gross).

По словам главы Meta✴ Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg), компания намерена ввести в эксплуатацию новую инфраструктуру ЦОД, потребляющую десятки гигаватт ещё в этом десятилетии и сотни гигаватт — в долгосрочной перспективе. Главной целью Meta✴ Compute является систематическое расширение ИИ-инфраструктуры в масштабе, выходящем далеко за пределы традиционного масштабирования ЦОД. Хотя Meta✴ уже управляет глобальной сетью гигантских дата-центров, речь идёт о беспрецедентных нововведениях.

ИИ-модели потребуют десятки гигаватт вычислительных мощностей, поэтому компания нуждается в покупке всё больших объёмов передового оборудования и строительства сотен зданий для его размещения. Создавая специальную организацию для решения соответствующих задач, компания рассчитывает заранее обеспечить доступ к земле, оборудованию и энергии, а не пытаться решать проблемы «на лету».

Джанардхан сконцентрируется на технических аспектах строек Meta✴, включая стратегию развития, архитектуру систем компании, создание собственных чипов, ПО и инструментов разработки. Он же будет отвечать за повседневную работу ЦОД. Гросс возглавит новую группу, отвечающую за долгосрочное планирование создания новых мощностей и выстраивание цепочек поставок для обеспечения компании чипами, серверами и сетевым оборудованием для оснащения новых дата-центров. В частности, в сферу его ответственности входит упреждающее определение будущих вычислительных потребностей Meta✴, управление стратегическими отношениями с поставщиками, разработка и планирование новых бизнес-моделей, поддержка экспансии компании на многогигаваттном уровне и др.

По словам Цукерберга, новая инициатива также позволит централизовать управление технологическим стеком компании — от программного обеспечения и архитектуры систем до чипов, сетей и ЦОД, что обеспечит максимально эффективное принятие любых инвестиционных решений. Кроме того, Meta✴ сможет отделить тактические задачи от долгосрочного стратегического планирования мощностей и создания цепочек поставок.

Джанардхан и Гросс будут совместно работать с Диной Пауэлл МакКормик (Dina Powell McCormick) — новым президентом и вице-председателем компании. Одна из её задач — обеспечить соответствие многомиллиардных инвестиций в инфраструктуру стратегическим целям и добиться ощутимых экономических выгод в регионах присутствия. Также новый топ-менеджер отвечает за укрепление новых стратегических капитальных альянсов для усиления долгосрочной инвестиционной способности Meta✴.

Создание Meta✴ Compute также может улучшить контроль отчётности в связи с её масштабными строительными проектами. В финансовом 2025 году капитальные расходы компании составили $72 млрд, большая часть средств ушла на ИИ ЦОД. Эти инвестиции ещё должны окупиться, поскольку самая передовая ИИ-модель компании — Llama 4 получила весьма сдержанные отклики. Хотя Meta✴ во многом сделала себе имя на рынке ИИ благодаря open source моделям, Llama 4 считается многими экспертами менее «сообразительной», чем ведущие базовые модели компаний уровня Google и OpenAI.

